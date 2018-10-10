侵害人民財產 毫無轉型正義

2018年10月10日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

黨產會認定中影公司是國民黨附隨組織，凍結118億元資產，法界人士指出，中影雖非上市公司，但主要股東多來自民間，早在10多年前，國民黨由中投公司將所持有的中影公司八成多股權出售後，中影就已不是由政黨實質掌控人事、財務或業務經營的法人。黨產會的處分，無異是巧取豪奪人民財產，侵害憲法保障人民的財產權。

黨產會調查中影期間，中影公司就曾明確表示，中影自2006年4月27日，由國民黨當時所實質控制的大股東中投公司，將持有的中影公司82.56％股權，出售給莊婉均、羅玉珍2人，從那時開始，中影公司就已不是由政黨及其附隨組織，實質控制人事、財務或業務經營的法人。

法界人士指出，依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第1條，開宗明義就說立法目的，是為調查及處理政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產，建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義。

中影公司現有股東，與國民黨及其附隨組織，法律上已是個別的主體，如果中影現有資產中有所謂政黨「不當取得之財產」，該財產的價值，早在中投公司出售股權時，被替換為出售股權所取得的價金，即由中投公司取走所謂「不當取得之財產」全部利益。黨產會認定中影是政黨附隨組織，等同認定所有股東是附隨組織，明顯不符「黨產條例」立法目的。

法界人士強調，將來中影公司若移轉資產給國家，取回的是中影現行全體股東的財產利益，等同中影現有全體股東出資價購的財產權益被剝奪殆盡，根本不是處理政黨或其附隨組織不當取得的財產利益，不但毫無「轉型正義」，嚴重侵害人民財產權，違反憲法第15條保障人民財產權的規定。

(中國時報)