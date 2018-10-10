違憲疑慮大 中投、欣裕台2案停審

2018年10月10日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

黨產會前年認定中投、欣裕台2家公司是國民黨的附隨組織，2公司提起行政訴訟後，台北高等行政法院認為，《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有違憲疑慮，承審合議庭聲請釋憲，並裁定停止訴訟程序，黨產會雖提抗告，但被駁回確定，中投、欣裕台附隨組織案是目前黨產相關案件唯一停審案。

不過，黨產會另處分中投、欣裕台資產共156億多元移轉國有，2公司不服提行政訴訟，目前還在北高行審理中。

黨產會2016年11月25日，認定中投及欣裕台是國民黨的附隨組織，2公司不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，承審合議庭認為黨產會處分書，適用的「黨產條例」第4條第1款關於「政黨」的定義，乃針對特定政黨即國民黨的立法，並未具差別待遇的正當理由；又追溯處理國民黨自70餘年以前的財產，有違平等原則及禁止溯及既往原則。

另合議庭認為，黨產條例第4條第2款「附隨組織」的認定影響財產權重大，定義抽象不具體，受規範者無法預先知悉其意義以供遵守，違反違反權力分立及正當法律程序、法律明確性原則，及違反憲法第1條、第2條、第7條、第23條的規定，因此聲請大法官會議解釋，並在今年6月11日裁定在大法官就聲請釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序。黨產會雖提出抗告，最高行政法院8月2日駁回抗告，全案確定停審。

(中國時報)