黃煌雄：國民黨曾積極處理黨產

2018年10月10日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前促轉會主委黃煌雄2014年卸任監委時坦承，當時馬英九是最有勇氣處理國民黨黨產的黨主席，但馬宣示2008年要處理完畢，到2014年仍未處理完，認為馬嚴重失職。馬英九也因急於處理黨產，致官司纏身。

國民黨在大陸就有所謂黨營事業，至於台灣黨產除遷台資產，也不乏接收日產或國庫轉黨庫。黨產投資事業包山包海、盤根錯節，可說台灣檯面上的企業，幾乎多少有所牽扯，因此，既便黨主席也難掌握全貌，都是專業「經理人」，外界通稱「大掌櫃」或「大總管」在打理。因「密不透風」，黨產被淘空傳言不斷，扁政府時期黨產變私產情況更不在少數。

馬英九2005年當選黨主席後，隔年即成立並召開黨產處理監督委員會，被邀請擔任委員並推為召集人的律師陳長文，提出「黨產歸零」構想。馬英九也宣示黨產處理原則包括依法處理、完整交代、交付信託、退出經營。如有不當黨產，立刻回贈；爭議黨產，透過司法解決；合法取得黨產，依憲法保障。馬英九也提出黨產問題在2008年前處理完畢的「時間表」。但這宣示未如期完成，陳長文2008年再度疾呼，國民黨將黨產全數捐出，否則將會得不到人民尊敬。

雖然馬英九沒做到「黨產歸零」，但約10年主席任內，處理黨產確實最積極。2005年至2015年任國民黨主席時，當時黨產淨值242億元，五度標售黨產，2005年處理三中案（出售中影、中廣、中視股份）引起社會關注；2006年出脫位於中山南路原中央黨部，但也因此被質疑賤賣黨產，吃上官司。

接任的新北市長朱立倫，在任內宣布已將2005年監察院調查、行政院列管的200多筆、以土地為主的爭議黨產處理完畢。之後的黨主席洪秀柱喊出，黨產扣除黨運作和黨工人事費用後將全數捐公益。

(中國時報)