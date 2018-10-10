韓國瑜竄起 有助兩岸關係突破

2018年10月10日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

高雄颳起「韓國瑜現象」，在對岸的台商都認為這可能為當前低迷的兩岸關係帶來突破口，甚至可以為高雄帶來台商、陸企投資潮。圖為韓國瑜（中）6日封街造勢，受到英雄式歡迎。（本報資料照片）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢竄起，近日赴北京學術交流的高雄中山大學公共事務所教授、孫文南院院長汪明生指出，兩岸關鍵癥結在南台灣，若能翻轉高雄，對兩岸關係具有指標意義。他建議，可以高雄做為突破口，進行兩岸城市試點合作。

試點合作 高雄做突破口

汪明生昨在北京受訪，談到南台灣在兩岸關係的角色，他認為，30年來台灣發展已概略形成自北而南，以及體制內與體制外的現代vs.傳統、後現代vs.原始等四種社會結構，台灣北部所觀察與關注的，多是檯面上問題的表象，台灣南部所感受與解讀的，實是檯面下問題的真象。

他指出，台灣曾於1990年代提出均衡南北的國建六年計畫、亞太營運中心等藍圖，當時高雄也準備要把握契機，提出深水港計畫，不料，被時任總統李登輝阻絕，讓高雄失落了數十年，產業出多於進，人口外移嚴重。

僵局難解 癥結在南台灣

汪明生認為，兩岸大局的關鍵癥結在南台灣，若能翻轉高雄，是兩岸關係的指標，可以高雄做為突破口，進行兩岸城市試點合作，可參照當時給予香港的CEPA。

他表示，北台灣適合用現代社會的市場經濟對接，南台灣則需政策加持、導正，在執行上，不宜操之過急，可由在地適合的民間產學團體通力配合以接地氣。

圍繞民生 不宜操之過急

汪明生主張，在戰略上藐視台獨，在戰術上重視綠營，大陸處理兩岸事務需分內外，但對台灣同胞則不用涉及主權議題，即便對台區隔官民對待，還是可採城市試點合作，對南台灣應更聚焦民生發展、圍繞經濟社會；對檯面上的，要建構充實多元論述，檯面下則爭取接地氣，動之以情。

去年1月，中國社科院台研所、全國台研會與孫文南院曾舉辦兩岸南南合作論壇，連結南台灣與大陸廣西、湖南、四川、安徽等南方省分。他強調，大陸面向南台灣不必糾纏主權議題，可多圍繞民生發展，推進兩岸南南合作，緩解兩岸僵局。

(中國時報)