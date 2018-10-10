《韓國瑜 幫我回家》逼哭北漂族

義勇軍自製《韓國瑜─幫我回家》影片在網路發燒，阿嬤知道你要回來，趕忙擦床的場景，更是催出北漂族的淚水。（摘自網路）

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中國時報
／高雄報導

義勇軍自製《韓國瑜─幫我回家》影片在網路發燒，點閱率破20萬，片中一次次「我要回家」，催得北漂族淚崩紛紛留言，還有遠漂至東京的青年也看得流淚，不僅返鄉投票的聲音在北漂族間迴盪不歇，更有人捐款給韓國瑜並鼓勵周遭的北漂族返鄉投票。

這支短片是自稱Dr. Hsu在Youtube剪輯製播，以一名父母在鳳山經營小吃的青年開始，因2016年民進黨執政後生意一落千丈，轉業找工作，高雄職缺不是臨時工就是薪資低的保全，因而北漂到325公里外的台北，爸爸的魚丸湯跟媽媽的肉燥飯，道盡心中無限思念。

雖然旁白顯得生硬、不夠專業，但全片搭配張信哲演唱的《親愛的小孩》，一幕幕北漂族的艱辛及「我要回家」字樣，都令北漂族有感，其中，阿嬤知道你要回來，趕忙擦床的場景，更是催出不少北漂族的淚水。

觀片網友紛紛留言，「退伍後，曾經北漂台北借宿同學家的我，看了一直哭、一直哭」、「看兩次兩次都哭」、「天快亮了，早上還要上班，躺在床上看著這影片，哭得不能自理，有誰跟我一樣的」。

有父母看得心酸說，「女兒今年大學畢業，在高雄找到一份工作22k，心中一直希望她到北部發展找到更好的工作，但矛盾的心情卻一直在，因為我也希望她留在家鄉」。

還有資深的北漂族感慨萬千，「看著看著讓我這北漂20幾年的老大男人哭了」、「男兒有淚不輕彈...只是未到傷心處」，漂至海外的人也有感，「我在東京，一早看著影片流淚，希望高雄能變天，翻轉台灣的政治風氣」。

這支影片不止催出北漂族淚水，也催出了不少非北漂族的拉票義勇軍，「我不是北漂，我都看了替你們北漂的落淚。其實是替我們台灣人落淚」、「我不是高雄人，1124我投完票就要去高雄，我想去見證歷史性的一刻」

Dr. Hsu回應留言表示，因為2016年做了最後悔的事票投民進黨，因此用此id想要民進黨深綠支持者能看到影片，改變觀念。

韓國瑜在國民黨沒錢沒組織、最艱困時期投身選戰，幾無立椎之地的窘境，卻又以快樂的鞋匠自勉面對，與北漂族處境相似，一言一行很快引起共鳴。

(中國時報)

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