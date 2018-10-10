陸媒關注韓 力讚猛藥奇兵

2018年10月10日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜異軍突起的現象，大陸媒體也很關注，多家陸媒轉發韓國瑜聲勢看漲的報導，國台辦旗下涉台網站也以大篇幅報導，大陸「知乎」網站還有網友發問，韓國瑜在高雄能扳回一城嗎？有關注台灣選情的大陸網友直言，韓國瑜通吃深藍、淺藍、中間和淺綠選民，是猛藥，也是奇兵。

大陸媒體近日對於韓國瑜現象高度關注，國台辦旗下的台灣網，在首頁最新幾則新聞，韓國瑜占了相當大的比重，標題也都極為正面，如「中立選民被韓國瑜口才折服 直呼快被他圈粉！」、「民進黨重兵回防高雄全力猛攻 他一語道破韓國瑜不倒之因」、「台網友評韓國瑜：台灣政壇第一人」等，部分報導還又被權威官媒人民網轉載。

在大陸頗具影響力的問答平台網站「知乎」，9日有大陸網友詢問，「怎樣看待韓國瑜在高雄？2018能為國民黨扳回一城嗎？」有大陸網友稱韓國瑜是「人精中的人精」，「看似大咧咧，口無遮攔，實則每一句話、每一個觀點、每一項政策都在打蛇打七寸」。

還有大陸網友分析韓國瑜何以打動每一個族群：對深藍，他是黃復興黨部忠實黨員；對淺藍，他是銳意改革積極進取，充滿活力的新國民黨人形象；對中間選民，他是能改變高雄態勢，促進經濟發展的未來市長；對淺綠，他是敢於痛斥國民黨高層的非典型國民黨人，直言韓國瑜絕對可說是一劑「猛藥」。

此外，香港《東方財經雜誌》日前也刊發一篇長文「國民黨的奇兵韓國瑜」，文中提到韓國瑜說「政治讓台北人管，高雄專心拚經濟」，這句話對高雄人民很有感，這種把政治擺一邊的想法，完全打中人民的心。

(中國時報)