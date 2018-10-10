民進黨駁北漂韓式算法「全台都在漂」

2018年10月10日 04:11 中國時報 李義 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

北漂青年人數究竟有多少？藍綠為此持續交鋒。綠營高雄市議員邱俊憲批韓國瑜的北漂人數說法是片段扭曲，韓式算法的結果是「全台都在漂」；韓國瑜陣營反譏「聰明的政府找方法解決問題，愚笨的政府卻是只會找藉口掩蓋事實」。

總統府祕書長陳菊子弟兵、高雄市議員邱俊憲接連兩天透過市政總質詢隔空反擊韓國瑜的北漂人數，首日以行政院主計處統計就業所得來自居住縣市以外比例，高雄僅5.3％，換算就業人口數，北漂僅約7萬人。

邱俊憲昨再出擊，如果依韓國瑜算法，台北外漂人口達133萬、新北約51萬、台南也有51萬人，豈不是「全台都在漂」；他抨擊韓國瑜頻頻以此作文章，把高雄說的那麼差，是片段扭曲、騙人。

韓國瑜則提槍迎戰，列舉高雄65歲以上的老年人口占高雄市總人口14.22％，負債高達2900億元，水災後道路出現5000個坑洞，這不是「高雄市又老又窮又沒有面子」嗎？

韓國瑜更指出，如果高雄市年輕人北漂問題不嚴重，為何民進黨高雄市長參選人陳其邁會特地製作影片，呼籲北漂青年回鄉投票嗎？

韓國瑜說，高雄市近年來經濟發展確實不佳，民進黨一味的擦脂抹粉，能夠掩蓋年輕人大量出走的事實嗎？聰明的政府找方法解決問題，愚笨的政府卻是只會找藉口掩蓋事實。

(中國時報)