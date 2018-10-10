新聞透視－北漂牽一髮動全身 漣漪恐成海嘯

2018年10月10日 04:11 中國時報 李義

「選前是頭家，選後回不了家」的北漂族，對今年選舉的態度是什麼？藍綠都是既期待又怕受傷害，票未開出來，只有挫咧等！

北漂族有多少人？是許立明口中的1萬人，或邱俊憲說的7萬人，還是韓國瑜認為的30至50萬人，答案不重要，關鍵在於北漂族的外溢效應，1張北漂族選票，牽動周遭人追隨的投票效應以數倍計，也許是漣漪，也可能是造成政權潰堤的政治海嘯。

2014年，北漂族不願再忍受物價高、房租高、薪資低而返鄉投票，不但用選票向執政者表達不滿，他們的態度連帶也翻轉家中長輩的投票意向，造成翻盤，也成為孕育2016民進黨完全執政的沃土。

4年過去了，力挺民進黨完全執政的北漂族，依舊被高房租、高物價、低薪資壓得喘不過氣，不論是義勇軍網友的《韓國瑜，幫我回家》，或陳其邁陣營的《相信高雄心聲篇》，北漂族都說出了共同的心聲：「我要回家」。

可是，想回家的最卑微想法，仍是遙不可及的奢望，這股不滿情緒的醞釀，藍綠都不敢等閒視之，都在想方設法展現「我有能力讓你們回家」，爭取認同支持。

2014殷鑑不遠，高雄市長選戰已呈五五波之勢，北漂族選票的一來一往間，絕對足以左右選舉結果，藍軍看見了翻盤的契機，綠軍嗅到了崩盤的危機。

此刻北漂族又成了藍綠都尊寵的人民頭家，誠如《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目所言，北漂話題若持續發酵，重演2014年大家擠高鐵要回去高雄投票，這回投藍應大於投綠，那麼，陳其邁就要倒大楣了。

(中國時報)