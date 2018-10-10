民進黨切割獨派再發文禁參加反併吞

2018年10月10日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟預訂在20日舉辦「全民公投反併吞大遊行」，連日宣傳動作不斷，民進黨中央近日內發文予縣市黨部，三申五令「提醒」黨公職及參選人，不宜逕自受邀或參加，警示意味濃。「指標性人物」前總統陳水扁兒子陳致中9日已說，不會參加。民進黨為避免統獨議題被炒成九合一地方選舉的重點，罕見地對獨派主辦的活動採取強硬切割立場。

指標人物陳致中 不出席

民進黨已在日前中常會決議，禁止各級黨公職及參選人參加、動員，避免選舉失焦。由於民進黨支持者與支持喜樂島的「公投反併吞」大遊行選民有重疊，民進黨黨中央擔心有些黨公職及參選人在選票考量下，可能會「失憶」，黨中央這一兩天陸續再發公文提醒。

陳水扁日前在其臉書《新勇哥物語》指出，「10月6日民進黨更進一步決議，連跟胖卡胖鯨號合影也不可以，如有違背將撤銷提名。」但是民進黨副祕書長徐佳青表示，中常會並未提到黨紀處分，也沒有陳前總統所提到的「不准合影」決議，但是中常會先前決議的態度非常清楚，每位黨公職及參選人也都很清楚了解。

勇哥爆料 違者撤銷提名

黨政人士指出，喜樂島聯盟胖鯨號全台巡迴到宜蘭及花蓮，跑去拜會民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀及花蓮縣長參選人劉曉玫，但是參選人都以為喜樂島成員是為了要幫忙選舉所以來拜訪，誰知道一接見就被拍照了，被說是支持這項遊行，參選人覺得很無辜。

他說，反併吞是每個台灣人都非常清楚的事情，「喜樂島分明是來吃我們豆腐，這是有個人政治目的，刻意用這個東西來搞你，人家根本是為了要去選總統」，所以民進黨很清楚，黨團也不可能去支持，在選舉敏感時刻，最後變成統獨的問題。

他表示，「反併吞」相關活動民進黨以前辦過好幾次，沒有人會贊成被併吞，連國民黨也不敢支持被併吞，黨中央發公文，顯然是要再次重申，對此議題冷處理，而黨內同志也對黨的立場非常清楚。

雖然「大綠」民進黨不參加，但社民黨、綠黨、時代力量以及台聯、基進黨和自由台灣黨，均表示將在20日站出來。

(中國時報)