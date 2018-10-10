新聞透視－拒政治勒索 蔡政府冷處理

2018年10月10日 04:11 中國時報 曾薏蘋

喜樂島聯盟的「公投反併吞」大遊行，在年底大選敏感時刻，硬是高舉統獨議題，蔡政府選擇冷處理，除了不想擾亂民進黨選情，也不想「便宜了」小綠借用選舉平台造勢，更不想讓部分獨派及深綠藉此向民進黨政治勒索。

統獨議題在選舉時，是最好操作的議題，卻也是執政黨的燙手山芋，民進黨碰到選情不佳，也只能用冷處理因應；對於喜樂島的大遊行，民進黨雖然成立「反併吞行動溝通小組」；但據了解，這個小組「也沒在動」；不只沒在動，對此議題，更唯恐避之不及。

民進黨政策會首席副執行長董建宏擔任執行祕書去與喜樂島聯盟聯繫，但是至今沒有進展，對方都沒有回應，溝通小組也尚未開過會議，僅是紙上「對口單位」，有事情再處理，民進黨對此議題的態度，可見一斑。

除了「公投反併吞」大遊行，「東奧正名公投」民進黨也選擇冷處理，黨中央已經定調，這是公民的權益，尊重公民的選擇，這是一項公投行為。

話雖如此，不過黨政人士也不諱言，大家心知肚明，公投結果不會改變任何事實，只是一個民調測驗，黨內既沒有討論過、也沒有特別指示，若特別宣傳，對執政黨也很尷尬，就算投了，也做不到，反而造成選手參加奧運的困擾。

統獨議題是選舉時最好用的消費券，民進黨自然知道獨派的把戲，就像喜樂島聯盟遲遲沒有和民進黨反併吞行動溝通小組聯繫，小組某成員的話最貼切，「這樣就好了，不要太認真，到時他們真的來回應，反而麻煩了。」

(中國時報)