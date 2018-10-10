捍衛中華民國台灣 維持台海和平

2018年10月10日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

107年國慶大會今天登場，蔡英文總統將發表談話，強調維護自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣永續發展，維持台海和平跟區域穩定，是全體台灣人民最大公約數，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」，甚而犧牲台灣主權。

今年國慶大會主軸定為「台灣共好」，據透露，蔡英文的國慶談話將分為三大部分，向國民報告政府團隊如何在變動中，找出國家的戰略位置與出路。

首先，在國際變局與台灣的因應之道方面，蔡英文談到，台灣現在所面對的是國際政經局勢的劇烈變化，以及國際社會所正高度關注的中國，正在挑戰包括區域穩定現狀在內的各項國際秩序。

她說，「這是兩年多來我一貫的堅持，維護2300萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民的最大公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該堅持捍衛到底！」

蔡英文認為，對台灣來說，展現高度的韌性，讓台灣在國際上成為負責任、可靠，並且不可或缺的一員，對台灣的生存非常關鍵。因此她所帶領的政府，將堅持維護2300萬人自由民主的生活方式，更持續貢獻於台海與區域的安全穩定。

「求穩、應變、進步」，她說就是當前因應變局的關鍵。作為區域中負責任的一員，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」，甚而犧牲台灣主權，厚植堅強的國力，才是最有效的策略。

其次，在厚植國力的三個面向，她說，包括強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全體系，「壯大我們的國家，讓我們在國際上不可或缺，這才是台灣永續生存的利基。」

蔡英文認為，當前台灣面對的威脅，包括了軍事上的威脅、外交打壓，也包括了社會滲透，甚至經濟安全的傷害。因此，台灣必須致力於價值外交的持續推展、國防戰力的提升、內部安全的強化以及整體經貿策略

重整等四個面向。

最後，蔡英文將重申政府推動改革的必要與決心，強調「改變是為了改正過去的錯誤」，「改革也許有陣痛，但是在10年、20年後，下一代會感謝我們此刻的選擇。」

(中國時報)