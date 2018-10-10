6公投成案 死亡連署全提告

友善列印
中國時報
／台北報導

中選會昨宣告東奧正名、反核食、反深澳電廠及下一代幸福聯盟3愛家公投等6案，皆達《公投法》規定連署門檻，依法公告成立；但6案皆有「連署前死亡」情事，中選會也同步啟動刑事告發。

國民黨團則質疑，中選會是「要告發誰」？況且會不會是有人故意塞進死亡連署書，以陷害提案人？

中選會強調，對所有案件處理標準、流程都一致，因此若有「連署前死亡」等犯罪嫌疑發生，也一定依法告發。

國民黨團書記長曾銘宗則強調，國民黨訴求很簡單，依法行政、一套標準，民進黨過去提出的入聯公投、討黨產公投連署書中，應也有大量「連署前死亡」或偽造情況，因此也要求這兩案的「連署前死亡」、大量抄寫數量等一併公布，同樣依法告發。

曾銘宗也質疑，中選會依法告發「要告誰？」提案領銜人對於這些連署書並不知情，連署書多為擺攤取得，不知道行為人是誰、行為地在哪裡，這樣的告發「政治意義大於實質意義」。

他還說，這些「連署前死亡」份數，也令人懷疑是否為民進黨執政地區戶所丟入？中選會收件時未依《公民投票法施行細則》規定「應予點清」，對於反空汙公投連署書增量，中選會的解釋也未能化解疑慮。

昨日並有綠委拿出中選會提供的連署書影本召開記者會，批評國民黨的公投竟有同一人冒充28位往生者簽署公投案。中選會副主委陳朝建解釋，立委依法可調閱資料，為兼顧往生者家屬感受，有建議立委在個資上做必要遮掩，藍委若依法申請，中選會一視同仁，依法處理。

(中國時報)

捍衛中華民國台灣 維持台海和平 「不能等損害造成」 監院提年改…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。