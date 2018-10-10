6公投成案 死亡連署全提告

2018年10月10日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨宣告東奧正名、反核食、反深澳電廠及下一代幸福聯盟3愛家公投等6案，皆達《公投法》規定連署門檻，依法公告成立；但6案皆有「連署前死亡」情事，中選會也同步啟動刑事告發。

國民黨團則質疑，中選會是「要告發誰」？況且會不會是有人故意塞進死亡連署書，以陷害提案人？

中選會強調，對所有案件處理標準、流程都一致，因此若有「連署前死亡」等犯罪嫌疑發生，也一定依法告發。

國民黨團書記長曾銘宗則強調，國民黨訴求很簡單，依法行政、一套標準，民進黨過去提出的入聯公投、討黨產公投連署書中，應也有大量「連署前死亡」或偽造情況，因此也要求這兩案的「連署前死亡」、大量抄寫數量等一併公布，同樣依法告發。

曾銘宗也質疑，中選會依法告發「要告誰？」提案領銜人對於這些連署書並不知情，連署書多為擺攤取得，不知道行為人是誰、行為地在哪裡，這樣的告發「政治意義大於實質意義」。

他還說，這些「連署前死亡」份數，也令人懷疑是否為民進黨執政地區戶所丟入？中選會收件時未依《公民投票法施行細則》規定「應予點清」，對於反空汙公投連署書增量，中選會的解釋也未能化解疑慮。

昨日並有綠委拿出中選會提供的連署書影本召開記者會，批評國民黨的公投竟有同一人冒充28位往生者簽署公投案。中選會副主委陳朝建解釋，立委依法可調閱資料，為兼顧往生者家屬感受，有建議立委在個資上做必要遮掩，藍委若依法申請，中選會一視同仁，依法處理。

(中國時報)