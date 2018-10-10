「不能等損害造成」 監院提年改釋憲

2018年10月10日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察委員仉桂美、劉德勳、包宗和今年7月提出年改調查報告及聲請釋憲案，昨在監察院會以14票對11票表決通過，將函請司法院大法官釋憲。仉桂美強調，監察院通過此案立場很清楚，就是監察權不容被恣意限縮，希望大法官發揮專業良心，回到憲法位階解釋。

仉桂美、劉德勳、包宗和接獲96件退休軍公教陳情，調查年改相關法案，認為年金改革方案違反信賴保護原則、不溯及既往，涉及違憲，因此提出釋憲聲請。不過，「蔡系」監委認為本案沒有違憲，也不符《司法院大法官審理案件法》的釋憲規定，並不同意。爭論多時，終於在昨天院會表決通過。

仉桂美說，公教人員年金權益受損提出的救濟案，在保訓會已有9萬多件，加上教職人員就逾15萬件，影響人數可能近20萬。她指出，有反方意見認為，為何不待窮盡所有救濟而不可得時再談釋憲？她批：「不知道這個觀點是從哪來的？人民的權利可以這樣踐踏嗎？」如果窮盡一切訴訟而不可得再釋憲，為時已晚，損害已經嚴重造成。

劉德勳指出，聲請釋憲並不是反年改，而是部分法律條文涉有違憲疑慮，希望大法官會議能做出明確說明。劉德勳說，公務員從擔任公職起，就跟政府產生法律關係，而公務員在退休前必須決定自己退撫給與的種類、方式，一旦經審定就不得變更。政府在相關法律關係確定後，以自己法律修正再做變更調整，已違反不溯既往原則。

不過，由於上周大法官宣布不受理仉及劉提出的黨產條例釋憲案，是否擔憂年改釋憲也遭駁回？仉桂美表示，監委受理陳情案、進行調查，送請大法官會議解釋，很清楚，是於法有據。

但大法官卻指出「行使職權應限於主管機關的主管條文」，仉桂美說，現在700多號的大法官解釋，都限於主管機關主管條文才能提釋憲嗎？且監察院目前提出55件釋憲，也幾乎都是其他機關主管條文，仍成功釋憲，「法令沒有變，變的是解釋權是否還框在解釋權範圍之內？」

(中國時報)