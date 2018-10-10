問題蛋亂竄 中央、嘉縣踢皮球

2018年10月10日 04:11 中國時報 游昇俯 、 鄭郁蓁 、呂妍庭、 謝瓊雲 ／綜合報導 、呂妍庭、／綜合報導

義進金公司供應全聯蛋被驗出含有「乃卡巴精」殘留，農委會昨日表示，該批問題蛋7月驗出藥物殘留，農委會防檢局即連同源頭牧場所在地彰化縣動物防疫所，對該牧場進行移動管制及採樣抽驗，後續檢驗結果符合規定，但驗有藥物殘留的蛋品應已流入市面，問題蛋應由嘉義縣衛生局追回，嘉義縣衛生局則表示未接獲中央指示，故未強制問題蛋下架，中央與地方互踢皮球。

7月驗出藥物殘留未通報

義進金公司蛋品被驗出動物用藥，嘉義縣衛生局被指未主動公布訊息，是離譜縱容，9日衛生局澄清非抽驗單位，執行任務的農業處強調是配合農委會專案抽查，且得知中央畜產會驗出金愛蛋驗出藥物殘留陽性後，第一時間就回報農委會，並由農委會啟動行政程序通知產地主管機關彰化縣政府查察；因不清楚其他縣市抽驗結果且未接獲農委會進一步指示，故未強制問題蛋下架。

行政院食品安全辦公室、食藥署以及農委會昨天共同召開記者會說明。農委會畜牧處簡任技正李宜謙表示，今年7月透過每年縣市政府例行性抽驗產銷履歷，在950多件樣品中，由嘉義縣政府抽到一間牧場產銷履歷的蛋含「乃卡巴精」，「非常微量的0.05ppm」，而依規定是不得檢出，已裁罰3萬元。

標示不實最高罰400萬元

後續防檢局依照通報機制做移動管制，因彰化縣防疫所後續抽驗雞蛋符合規定，所以於8月14日解除移動管制，家和畜牧場也再提出履歷申請，已於9月17日恢復其驗證資格。

但9月時，檢警接獲爆料，食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，配合檢警，今年9月20日，和新北市、彰化市、高雄市衛生局北中南兵分三路，赴「義進金蛋品國際行銷有限公司」、「義進金蛋品國際行銷有限公司彰化分公司」及「義進金蛋品國際行銷有限公司高雄分公司」進行同步搜索，但當場並未發現有改標情形，稽查衛生亦符合規定。

不過，由於檢調已介入偵辦，鄭維智強調，如果檢調真發現有改標情事，食藥署會配合裁罰，如果業者發現產品有危害衛生安全時，卻未依法主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，若查獲仍販售問題產品，將開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰；另食品如有標示不實，則可依同法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

至於是否做預防性下架，鄭維智表示，義進金是行銷公司，並非CAS蛋商，且稽查完全沒有違規，依法除非有安全疑慮，才會請廠商下架，全聯是自主性下架，是通路的自行決定。

行政院食安辦主任許輔也指出，繼去年12月的萇記泰安、今年8月元山液蛋事件，行政院間提出多項蛋品管理精進措施，包括蛋品相關標準；同時規畫最快2020年7月將比照歐盟、韓國，在雞蛋上噴印牧場編號、洗選情形以及生產日期。

林口長庚醫院毒物中心主任醫師顏宗海表示，「乃卡巴精」本身是低毒性，不過動物實驗時觀察到有腎毒性，因有結晶沉積在腎小管，會傷腎並造成腎臟水腫。不過，萬一蛋裡面微量存在，體質敏感者，吃下後會引發過敏反應如蕁麻疹等。

(中國時報)