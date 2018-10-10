學倫課當畢業門檻 台大生不滿

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中國時報
／台北報導

台大近年傳出多起學術倫理醜聞，台大1月頒布規定，要求107年入學碩博士生，都要修滿6小時的學倫課，才能參加學位考試，台大近日與學生座談，有學生代表在會中質疑，學位考試隸屬「台大學則」，校方強制上調學倫課層次，並與學位考試扣連，把學倫課當作畢業門檻，這項作法宛如拿學生開刀。

台大學術倫理爭議近年連環爆，台大前校長楊泮池更因論文抄襲下台，為維護校譽，台大在今年1月5日教務會議上通過「國立臺灣大學學術倫理課程修課實施要點」，要求自107學年度入學的碩博士生，必須在入學第一學年結束前，修完至少6小時的學術倫理課程。

台大昨日召開教務會議學生代表座談會，由台大教務長廖婉君擔任主持人；台大研究生協會及其他學生代表提案，既然校方拋出的邏輯是，要修完學倫課，才可進行學位考試，達畢業資格，此規定便已達碩博士學位考試規則，以及符合作為台大最高學術標準的「學則」規範，若要將學倫課與學位考試扣連，理應先修改學位考試規則與「學則」，將學倫課納入這兩部規範後再議，而非強行通過。

台大一名學生代表指出，1月通過的「國立臺灣大學學術倫理課程修課實施要點」是草案，學校卻將這項規定的層次上調，將這項規定與學位考試綁在一起，「碩博士學位考試屬於學則，學倫課如要納入學則，怎麼會以實施要點，也就是草案的形式來綁學生？」他直指：「這分明是為了維護台大形象，拿學生開刀。」

台大教務長廖婉君說，從校方立場出發，台大堅守學倫素養，且事前也與學生代表做了溝通，但會議時間有限，學生代表甚至也在會中表明，不希望將學倫課入法，配合學生的想法，會中涉及學倫課的第二案及第三案因此撤案。

(中國時報)

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