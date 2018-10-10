神祕黑貓中隊 紀錄片揭英勇史實

《疾風魅影─黑貓中隊》紀錄片遠赴美國黑鳥航空紀念公園，拍攝1959年華錫鈞演訓時迫降的U-2偵察機。（寬和影像提供）

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中國時報
／新北報導

「每一趟任務，都可能是人生最後一趟」，今天是國慶日，新北市府9日晚間在板橋舉行紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》特映會，透過影像解密28位飛行員在中美冷戰期間執行機密偵蒐任務，最後只有16人全身而退的英勇史實，飛行員視死如歸的精神，讓現場觀眾對這群台灣英雄們肅然起敬。

「黑貓中隊」是台灣高空偵查第35中隊的別名，因1960年代中美冷戰期間台美合作執行國家最高機密「快刀計畫」空拍任務而成立，28位菁英飛行員駕駛U2偵察機執行生死賭注般的7萬英呎高空偵蒐任務，最後10人殉職、2人被俘，僅16人全身而退，留下冷戰史上可歌可泣的一頁。

導演楊佈新特別尋訪拍攝52位人士，耗時6年橫跨台灣、美國、英國、中國大陸取景，並親自剪輯修改超過30個版本，將英勇史實拍攝成紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》，為觀眾揭開長期以來黑貓中隊的神祕面紗。

新北市新聞局9日晚間在板橋舉行紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》特映會，擔任過空軍總司令的前行政院長唐飛、新北市長朱立倫、紀錄片導演楊佈新及高齡75歲的黑貓中隊隊員蔡盛雄及多位空軍現役和退役軍官眷屬等人皆到場觀影。

蔡勝雄說，很開心有年輕人願意了解這段在過去不能跟任何人說的歷史，相信為國家做過事的人，看了這部紀錄片會很感動，對於在黑貓中隊的歲月，他至今還是同一個感想，就是完成任務，追求「國家、責任、榮耀」，也希望大家愛護中華民國這個國家。

楊佈新表示，片中描述8位黑貓中隊飛行員在7萬呎的上空，駕馭史上最難飛的U2偵察機執行國家最高機密「快刀計畫」空拍任務，希望將這部片獻給顛沛流離世代的人們，讓後代人看到，這些人也曾用他們的方式在熱愛國家，也期望藉由影像，為下個世代留下一個關於戰爭與和平的備忘錄。

朱立倫表示，在國慶前夕觀賞這部紀錄片，要特別感謝不分晝夜的付出保家衛國的退役或現役軍人，兩岸對峙時期的歷史值得被大家了解，歡迎大家一起觀影，透過影像了解黑貓中隊的英勇事蹟。

(中國時報)

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