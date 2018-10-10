隱匿50萬戶個資外洩 Google＋明年中關閉

2018年10月10日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

繼社群網站龍頭臉書（Facebook）之後，社群網站Google+也出包。網路巨擘谷歌（Google）8日證實，旗下社交平台Google+出現軟體漏洞，時間可追溯至2015年，可能導致多達50萬名用戶個資外洩，谷歌因此宣布將逐漸關閉Google+，個人版預定明年8月走入歷史。據報導，谷歌今年3月即發現問題，卻擔心引起監管單位注意及聲譽受損，於是選擇隱瞞不報。

《華爾街日報》報導，谷歌在今年初啟動「閃光燈計畫」（Project Strobe）稽查第三方開發商存取谷歌戶和Android裝置資料情況，結果發現Google+應用程式介面（API）存在重大漏洞。

由於軟體問題，導致外部開發商在2015年至2018年3月期間有機會存取Google+用戶個資。知情人士表示，可能外洩的個資包括用戶姓名、電郵地址、出生日期、性別、個人檔案照片、居住地及感情狀況，但不包括電話號碼職業及其他通訊資料。

雖然谷歌事後做出補救，但整件事沒有即時對外公布。內部備忘錄顯示，谷歌部分高層警告，一旦事情曝光，可能「即時引起監管機關興趣」，甚至成為臉書的「劍橋分析」醜聞翻版。

谷歌指出，目前沒有證據證明有任何開發商濫用這些個資。Google+於2011年6月上線，但人氣始終比不上臉書。

(中國時報)