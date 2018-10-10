川普施壓 將陸列匯率操縱國

2018年10月10日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

川普發動新一波對陸經貿攻勢

美陸貿易戰節節升溫，川普政府不停出招瞄準北京。美官員8日指出，白宮向財政部長穆努欽施壓，要求他將大陸列入「匯率操縱國」。此外美方警告，如果大陸不能先提出「讓步清單」，川普將拒絕在11月G20峰會與大陸領導人習近平展開貿易談判。

無讓步清單 G20不談判

外交部發言人陸慷今天表示，中國無意透過貨幣貶值刺激出口，有關中國操縱匯率的說法「是毫無根據的猜測，是不負責任的」。

美國財政部一位高級官員8日透露，白宮一直向財長穆努欽施壓，要他在半年一度的匯率報告中，正式給大陸貼上「匯率操縱國」標籤。過去6個月人民幣兌美元重貶9％，成為亞洲表現最差的貨幣之一。在美陸貿易緊張不斷升溫之際，外界揣測大陸故意放手讓人民幣貶值，以抵銷經濟衝擊。

官員表示，美國持續密切注意人民幣情況，「整體而言，我們擔心中國揚棄比較市場化的政策，繼續仰仗對宏觀經濟和貿易環境造成衝擊的非市場機制」。但對於穆努欽是否會在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）本周會議上與大陸官員會晤，他表示並不確定。

英國《金融時報》報導，有熟悉美陸雙方談判的人士指出，美國官員發出了警告，如果北京不能夠拿出清單詳細說明如何讓步，總統川普將不會在下個月舉行的20國集團（G20）峰會與中國大陸國家主席習近平舉行貿易談判。

知情人士指出，陸方稱「確實有這類清單」。但如果沒有華府在穩定政治氣候下接受清單的若干保證，包括一個有權代表川普政府談判的負責人，就不會把清單交出去。

USMCA增條款 蓄意排陸

美國在與加拿大及墨西哥日前簽訂的新版貿易協定（USMCA）之中加入一項條款。其指出，若三國當中任何一方與大陸這樣非市場經濟國家簽訂貿易協定，另外兩方可以在半年內退出三邊協定，並另行簽署雙邊協定。按照美國商務部長羅斯形容，該條款相當於「毒丸」，排陸意味濃厚。

阻歐日英與陸單獨簽協議

川普政府透過「毒丸條款」向北京釋放重要訊號，即美方有意阻止歐盟、日本和英國與北京達成單獨的貿易協議，旨在對大陸實施經濟孤立。

《金融時報》日前報導，美國、日本與歐盟已在共同努力，對北京不公平貿易行為達成共同立場。白宮首席經濟顧問庫德洛上星期指出，美國正在與日本和歐盟對話，與他們共同組成一個對抗北京的貿易聯盟。

(中國時報)