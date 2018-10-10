學者籲嚴肅以對 大國崛起哪有不打仗？若2國開打「台海是第一個戰場」

2018年10月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普執政，鋪天蓋地的貿易保護主義，讓陸美貿易戰毫無緩和跡象；東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬認為，陸美關係就人類歷史角度來看，充其量只是「摩擦」，根本稱不上貿易戰（War）。他認為哪有大國崛起不打仗？萬一兩國真的演變成戰爭，台灣海峽最可能是第一個戰場，因為它是現成的樞紐，呼籲國人要用非常嚴肅態度來看，絕非開玩笑。

朱雲鵬昨參加現代財經基金會舉辦的「全球經貿變局下的台灣對策」時指出，歷史上有大國崛起都發生戰爭，荷蘭崛起打西班牙、英國崛起打荷蘭，最後甚至引發第一、二次世界大戰，打得慘烈、血流成河，現代經濟發達，企業為了保障財富，對政治、國際和平有影響力，但企業家不一定阻止得了川普，若真的戰爭成為最後手段，台灣海峽非常危險。

朱雲鵬認為，歷史故事看得多，回過頭來看現在的陸美貿易戰狀況，肯定會「嚇死」，他預估未來一定會打仗。

台灣金融研訓院董事長吳中書則認為，川普支持率來到相對高點，預估到11月6日期中選舉前，兩國關係不會有改善跡象，以川普精明生意人的個性來看，除非「美國民意出現反對聲浪」，貿易戰的情勢才會趨緩可能。

至於貿易戰對台灣的影響，中經院副院長王健全認為，台商企業可加速東南亞、拉丁美洲等全球布局，調配各地據點的出貨比例，以降低高關稅的衝擊。

朱雲鵬指出，若美國全面對大陸加徵關稅，單就產品項來估算，對大陸GDP成長率將減少0.69個百分點，而台資轉單、外資投資下降效果，則需要3、5年才能評估，而內地企業也可能彌補外資離開後所降低的投資金額。

(中國時報)