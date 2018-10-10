金價盤整 明年下半有反轉契機

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰白熱化，台銀貴金屬部經理邱進賢說，美元強勢升值，金價未來一個月應會在每英兩1180至1210美元間盤整，期美期中選舉過後，貿易衝突獲改善、美元升息腳步放緩，金價將有上揚空間，最快明年下半年有反轉契機。

至於油價，台塑化董事長陳寶郎說，貿易戰對油價衝擊有限，現是以美制裁伊朗、與委內瑞拉的衝突對油影響較大，預期美不樂見油價飆漲，國際油價年底前可望回檔至75至80美元。

邱進賢說，目前美國不止與大陸有貿易衝突，還向其他國家發動貿易戰，將美元往上推，以致股票、商品市場在美元持續走強下受到壓抑，金價今年低點為每英兩1160美元，目前為1194美元，但預期短期約一個月內，會在1180至1210美元間盤整。

邱進賢進一步指出，時序雖然已經屆年底黃金消費旺季，但是美元升值，影響大陸、印度、南非、俄國等新興市場對黃金購買力。

由於黃金開採成本每英兩約1120美元，邱進賢認為，現在金價為1194美元，距離成本非常近，長期而言，現在是適合進場的時機，但不能期望明年前大漲，建議消費者小額一點點購買，在10％至15％做資產分散配置。

油價方面，陳寶郎認為，原油的價格不會如外傳飆升到每桶100美元。他說，川普也不希望油價大漲，對產業造成衝擊，為此協調沙國、俄國等增產，目前布蘭特原油每桶已降至83美元，推測年底前會未來慢慢掉到川普口中的目標價，75美元至80美元間。

(中國時報)

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