未達黑名單標準 台灣免驚

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中國時報
／台北報導

人民幣貶不停，美國考慮將大陸列入匯率操縱國，新台幣貶勢難抑，台灣會否入列？央行官員表示，匯率操縱國的3項判定標準中，台灣只有經常帳順差比率沒達標，不至於被列名匯率操縱國。不過，國際美元走強，新台幣相對弱勢，昨收盤貶4.2分，來到30.968元對1美元，創近19個月新低，破31指日可待。

台灣在2016年4月，曾被列入匯率操縱國的觀察名單，但去年10月就已除名。根據2018年4月的最近一次美國財政部匯率報告，並無國家列入匯率操縱國，至於觀察名單則包含大陸、韓國、日本、德國、瑞士及印度。

面對人民幣狂貶，美國可能祭出匯率操縱國的老招，認定上根據三項指標，一是對美貿易順差超過200億美元，二是經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）3％，三是單邊干預外匯市場且1年內淨買入外幣超過GDP的2％。

央行指出，三項都符合，就列入匯率操縱國，兩項符合則是觀察名單，台灣只有經常帳順差比率高，沒達到標準，這點較難克服；至於單邊干預外匯這項，經過央行多年努力，且在與美方溝通過後，已符合標準。

受國際美元走強影響，新台幣連7個交易日貶值，昨日收盤時來到30.968元對1美元，創近19個月新低。反映在牌告上，台銀的即期與現鈔價已提前重返31字頭，昨日美元現鈔賣出價為31.23元。

對於匯率操縱國指控，前央行總裁彭淮南曾感嘆：「要不要放進去都是美國決定，大陸還不是也被放進去」，行庫主管表示，雖然有所謂的認定標準，但終究還是美國說了算，比較像是外交工具，這就是國際現實。

(中國時報)

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