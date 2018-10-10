陸與東協實兵演練 菲將參加

大陸與東協國家將首度舉行實兵演練，菲律賓也將首度參與。圖為去年菲律賓總統杜特蒂參觀大陸海軍遠航訪問編隊長春艦。（新華社）

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中國時報
藍孝威／綜合報導

大陸和東協國家將於10月22至29日在大陸湛江外海舉行海上實兵演習，重點演練「海上意外相遇規則」使用及海上聯合搜救。菲律賓國防部表示，今年將首度派出船艦參演，菲國海軍司令茵帛達計畫前往現場觀看。

下旬在湛江外海舉行

這場演習是今年2月份在新加坡召開的東協防長會議時敲定的，第一階段是桌面推演，已於8月2日至3日在新加坡樟宜海軍基地舉行。第二階段是實兵演習，計畫於10月下旬在大陸湛江及其外海舉行。

據《菲律賓商報》報導，菲律賓國防部公共事務處長安道隆指出，「菲律賓將參加，出席的最高階海軍軍官可能是海軍司令茵帛達前往觀看。」

安道隆補充說：「這可能是第一次，菲國從未跟大陸舉行過聯合軍演。東協防長會議時，是大陸最先提出的。但有一個條件就是不得在受爭議水域舉行，因此可能才選擇湛江，因為那裡很清楚是大陸領土。據我所知，將專注於人道主義和救災援助，我不知道會不會加上反海盜政策。」

安道隆說，預計在演習後，菲國軍方會更深入瞭解大陸軍隊，包括如何改善應對「意想不到的衝突」的方法。針對南海的黃岩島，菲律賓和大陸都聲稱擁有主權，原本採取強硬立場的菲律賓，在總統杜特蒂上台後，採取和大陸交好政策。

演練直升機甲板互降

菲海軍總司令恩貝德拉也向媒體表示，他獲大陸當局邀請出席這場演習，但暫未確定是否有空前往。他表示，菲律賓海軍可能會派出一艘船塢登陸艦參與演習，但未透露其他細節。

據大陸國防部新聞發言人吳謙日前表示，這場海上聯合軍演將重點演練「海上意外相遇規則」使用及海上聯合搜救，科目包括編隊運動、編隊通信、聯合搜救、直升機甲板互降等。

此次演習是落實大陸和東協防長共識，深化大陸與東協防務安全合作、增進互信的重要行動，將有助於促進大陸與東協國家的軍事關係，加強海上安全合作，提升共同應對安全威脅能力。

(中國時報)

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