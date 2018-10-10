金正恩再出招 邀教宗訪平壤

2018年10月10日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

一向神祕而封閉的北韓再次向西方遞出橄欖枝。南韓總統府青瓦台9日宣布，北韓領導人金正恩將利用南韓總統文在寅出訪歐洲的機會，正式邀請天主教教宗方濟各訪問北韓首都平壤。此舉也顯示金正恩在國際外交舞台上將會越來越活躍。

青瓦台發言人金宜謙表示，文在寅下周出訪歐洲，17日、18日訪問教廷，屆時文會向教宗方濟各正式轉達金正恩邀其訪朝的口信，同時尋求教宗對朝鮮半島和平穩定的祝福與支持，並討論未來與梵諦岡合作的方式。

金宜謙還透露，今年9月舉行的第三次文金會期間，隨同文在寅出訪的南韓天主教大主教金熙中向金正恩表示，他將轉告教宗，兩韓正朝和解、和平的方向前進，金正恩回答：「一定要轉達」，還說「真誠歡迎教宗到平壤來」。

教宗方濟各曾於2014年8月訪問南韓。在20世紀初期，韓戰爆發前，平壤有許多教堂，基督教社群也蓬勃發展，甚至有「東方耶路撒冷」之稱。現今北韓憲法雖明定人民享有宗教自由，但所有宗教都受到極嚴格控管，在國家認可的機構外完全禁止進行宗教活動。

今年金正恩在外交上頻頻出招，不僅3度進行南北韓峰會，又與美國總統川普在新加坡會面。近日美國務卿蓬佩奧第4度訪問平壤，商討第二次美朝峰會細節，接下來金正恩將出訪俄羅斯，大陸國家主席習近平有望訪問平壤，北韓和日本也可能舉行峰會，這除了顯示朝鮮半島新秩序正逐步建立，也讓外界看到金正恩高明的外交手腕。

本次蓬佩奧出訪平壤，獲金正恩親自接見，蓬佩奧還稱訪問成果「超越上次」、「有建設性」。之後蓬佩奧轉往北京訪問，不僅未見到習近平，與外長王毅的會面也充滿火藥味。川普甫上任時不斷與金正恩互嗆、同時強調他與習近平是「好朋友」，今昔對照，敵友關係顯然已出現大逆轉。

(中國時報)