別苗頭 日準航母開赴印度洋

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

日本為推進印太戰略，近日全面出擊，除準航母開赴印度洋聯合軍演外；日、陸防務部門日前舉行司局級磋商，為避免誤判擦槍走火，確認將盡快開設熱線。此外，日本與湄公河流域5國峰會9日在東京召開，通過《東京戰略2018》新指針，表達對南海軍事化的關心與北韓無核化的持續制裁行動，針對性強。

NHK日前報導，日海上自衛隊有「準航母」之稱的最大型護衛艦、出雲級直升機母艦加賀號，9月30日首次偕稻妻號護衛艦在印度洋，7日起一連10天分別與斯里蘭卡及印度海軍開展聯合訓練。希望藉此彰顯與印度洋沿岸國家加強合作立場。

日防衛省9日宣布，日防衛政策局長槌道明宏、陸國防部國際軍事合作辦公室主任胡昌明8日在北京舉行司局級磋商。討論兩國今年6月啟用海空聯絡機制，但尚未開設的熱線，雙方再次確認盡快開設「熱線」很重要。

此外，日本與湄公河流域國家峰會昨在東京召開，並通過《東京戰略2018》指針。日相安倍晉三和越南、泰國、緬甸、柬埔寨及寮國領袖出席。安倍稱，湄公河是連接太平洋與印度洋的陸上橋梁。日本將與湄公河流域國家共同打造自由、開放的印度太平洋，深化合作。

日媒報導，《指針》指出，湄公河流域國家是連接大陸、印度及其他東協國家等新興巨大市場重要區域，將強化高質量基礎設施建設。

關於朝鮮半島無核化問題，《指針》歡迎美朝磋商，並確認聯合國安理會為實現無核化制裁北韓的重要性。對南海的軍事基地化，將留意關切，強調保障航行與飛行自由的重要。

(中國時報)

金正恩再出招 邀教宗訪平壤 印裔美駐聯合國大使 海利突然辭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。