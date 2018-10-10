別苗頭 日準航母開赴印度洋

2018年10月10日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

日本為推進印太戰略，近日全面出擊，除準航母開赴印度洋聯合軍演外；日、陸防務部門日前舉行司局級磋商，為避免誤判擦槍走火，確認將盡快開設熱線。此外，日本與湄公河流域5國峰會9日在東京召開，通過《東京戰略2018》新指針，表達對南海軍事化的關心與北韓無核化的持續制裁行動，針對性強。

NHK日前報導，日海上自衛隊有「準航母」之稱的最大型護衛艦、出雲級直升機母艦加賀號，9月30日首次偕稻妻號護衛艦在印度洋，7日起一連10天分別與斯里蘭卡及印度海軍開展聯合訓練。希望藉此彰顯與印度洋沿岸國家加強合作立場。

日防衛省9日宣布，日防衛政策局長槌道明宏、陸國防部國際軍事合作辦公室主任胡昌明8日在北京舉行司局級磋商。討論兩國今年6月啟用海空聯絡機制，但尚未開設的熱線，雙方再次確認盡快開設「熱線」很重要。

此外，日本與湄公河流域國家峰會昨在東京召開，並通過《東京戰略2018》指針。日相安倍晉三和越南、泰國、緬甸、柬埔寨及寮國領袖出席。安倍稱，湄公河是連接太平洋與印度洋的陸上橋梁。日本將與湄公河流域國家共同打造自由、開放的印度太平洋，深化合作。

日媒報導，《指針》指出，湄公河流域國家是連接大陸、印度及其他東協國家等新興巨大市場重要區域，將強化高質量基礎設施建設。

關於朝鮮半島無核化問題，《指針》歡迎美朝磋商，並確認聯合國安理會為實現無核化制裁北韓的重要性。對南海的軍事基地化，將留意關切，強調保障航行與飛行自由的重要。

(中國時報)