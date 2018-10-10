領居住證者申報 限期2個月

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中國時報
／台北報導

大陸發給長期在大陸工作、就學的台人居住證，陸委會擬修法限縮領有居住證台人部分權益，相關修法仍在研擬中。不過陸委會主委陳明通昨在答詢藍委蔣萬安時表示，將來修法通過後，領有大陸居住證者，如果兩個月內沒有申報，將會開罰。

蔣萬安昨質詢，行政院將限縮領有大陸居住證台人權益列為優先法案，但至今不曉得具體內容為何，讓許多在大陸就業、創業、讀書的台灣民眾無所適從，這個會期是否會提出修法？

行政院長賴清德表示，陸委會還在研擬中，也還沒有跟他報告過，但他認為這事情不能拖，「這會期送進來是最恰當的時間。」

陳明通強調，政策方向很清楚，對於台胞在大陸拿居住證是為了生活便利，陸委會會寬容看待，不過對於北京的政治企圖，陸委會也會嚴加防範，由於修法不僅涉及《兩岸人民關係條例》，其他還有《公務人員任用法》及選舉相關法規等，陸委會目前每個禮拜都在開會討論。

陳明通也解釋，外界對陸委會有所誤解，陸委會目前打算提的修法方向是限縮「被選舉權」，而不是選舉、投票權，對於選舉權這部分是《憲法》保障的公民權，陸委會傾向不去限制，但對於「被選舉權」部分，陸委會有做過民調，其實許多民眾都認同，領有居住證者並不適合參選公職。

蔣萬安也問陳明通，通過的修法是否會溯及既往？對於已經領有居住證者是否會追溯？陳明通表示，會請這些民眾都要主動回來申報自己領有居住證，「法案通過後，比如兩個月內，要回來申報。」

(中國時報)

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