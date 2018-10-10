印裔美駐聯合國大使 海利突然辭職

2018年10月10日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普9日宣布，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）已經辭職。這是川普國家安全團隊又一位高官離職。海利在和川普一起召開的記者會上表示不會競選2020總統，會為川普助選。

海利在白宮橢圓形辦公室見川普後召開記者會，川普當著她的面向記者表示，海利駐聯合國的工作「做得很棒」，她會在年底離職。川普並邀請海利日後回到政府任職，還表示「職務讓妳自己挑」。川普表示海利了解俄羅斯、中國、印度，「她了解一切」。 海利46歲，為印度裔美國人，曾擔任南卡羅來納州長。她出身錫克教家庭，1996與白人丈夫麥可．海利結婚後改信基督教。2016年她入選《時代》雜誌全球百大最具影響力人物。2017年1月接任美國駐聯合國大使。

海利對諸多外交議題持強硬立場，曾指控俄羅斯對聯合國制裁北韓的措施「陽奉陰違」，包括計畫為北韓修建鐵路、輸送石油、以及相互通商。她還曾向南韓大潑冷水，強調除非兩韓會談內容列入去除核武的議題，否則對談根本無濟於事。

6月間，美國宣布退出聯合國人權理事會，海利抨擊人權理事會「偽善、自私」，名不符實，炮轟俄羅斯、大陸、古巴和埃及阻撓美國改革理事會的努力，也批評與美國擁有相同價值觀，且鼓勵美國留下的國家「不願認真挑戰現狀」。

(中國時報)