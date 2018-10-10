印裔美駐聯合國大使 海利突然辭職

印度裔美國駐聯合國大使海利突然辭職。曾擔任南卡羅來納州長的她，原本被視為共和黨明日之星，可能代表共和黨挑戰未來總統寶座。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普9日宣布，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）已經辭職。這是川普國家安全團隊又一位高官離職。海利在和川普一起召開的記者會上表示不會競選2020總統，會為川普助選。

海利在白宮橢圓形辦公室見川普後召開記者會，川普當著她的面向記者表示，海利駐聯合國的工作「做得很棒」，她會在年底離職。川普並邀請海利日後回到政府任職，還表示「職務讓妳自己挑」。川普表示海利了解俄羅斯、中國、印度，「她了解一切」。　　海利46歲，為印度裔美國人，曾擔任南卡羅來納州長。她出身錫克教家庭，1996與白人丈夫麥可．海利結婚後改信基督教。2016年她入選《時代》雜誌全球百大最具影響力人物。2017年1月接任美國駐聯合國大使。

海利對諸多外交議題持強硬立場，曾指控俄羅斯對聯合國制裁北韓的措施「陽奉陰違」，包括計畫為北韓修建鐵路、輸送石油、以及相互通商。她還曾向南韓大潑冷水，強調除非兩韓會談內容列入去除核武的議題，否則對談根本無濟於事。

6月間，美國宣布退出聯合國人權理事會，海利抨擊人權理事會「偽善、自私」，名不符實，炮轟俄羅斯、大陸、古巴和埃及阻撓美國改革理事會的努力，也批評與美國擁有相同價值觀，且鼓勵美國留下的國家「不願認真挑戰現狀」。

(中國時報)

別苗頭 日準航母開赴印度洋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。