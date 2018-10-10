工業地1坪80萬 台商返鄉難

北部工業區地區價格概況

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中國時報
／台北報導

在政府高喊陸美貿易戰正是迎台商回台契機下，東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬表示，陸美關係緊張自今年初就浮上檯面，當然有很多台資企業想回台，但經詢問才發現，新北市五股區土地1坪要價80萬元，光買塊地就把大陸近40年的努力全部奉送給地主，怎麼回得了台灣?

地價近4年漲逾3成

受到陸美貿易戰升溫，大陸今年來第4度降準，釋放穩定金融信號，但陸股十一長假後依舊慘跌，昨局勢稍微舒緩，上證指數收盤微幅上升0.17％，但深證成指仍收黑，跌了0.18％；台股則在政府信心

喊話下，

昨最終小漲10點，勉強守住國慶行情。

房產業者指出，由於陸美貿易戰激烈，台商返鄉設廠意願確實提升，這也推升工業區土地行情，特別是北台灣地區，漲幅高達2至4成，新北產業園區均價每坪站上80萬元，特殊個案還突破90萬元大關。

根據第一太平戴維斯統計數字更顯示，北台灣主要工業區土地自2014年至今，以桃園科技工業園區、觀音、中壢等區，漲幅在4成以上最大，平鎮、湖口、蘆竹、龜山、土城等漲幅也達23％至36％，北部工業區價格最高的新北產業園區特殊個案價格每坪可達90萬元上下，均價則在80萬元左右，近4年漲幅約33％

北部釋出有限將續漲

業者透露，經濟部工業局日前釋出首波閒置工業區土地，但主要位在彰濱、雲科等地，較受台商青睞的北部地區釋出量有限，預期短期內北台灣工業區土地價格恐會持續攀升。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄透露，華亞科行情也看俏，目前約每坪45萬至52萬元，日前一家車商高價買下區內土地，每坪成交價格約57萬元。

不過，並不是每個台商都財力雄厚。朱雲鵬進一步指出，土城號稱是工業區，現在都蓋工業大樓、商店，IKEA知名企業進駐後，土地怎麼可能會便宜，勞力密集的產業，回台不僅得承受較高工資的成本，土地更是貴得嚇人，因此，不要把貿易戰帶來的轉單效益，想得太美好，家具、組裝等產業，寧可轉往柬埔寨、寮國，也不可能考慮回台。

貿易戰轉單恐吃不到

朱雲鵬認為，略有財力的台資企業願意把總部、研發中心設在台灣，就值得「偷笑」了，北部土地買不起，只能勉強考慮台南、高雄等地。

(中國時報)

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