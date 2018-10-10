忠孝商圈店租再降2成 頹勢難挽

2018年10月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

服飾精品、美食店相繼出走，忠孝商圈店租降了再降，平均租金來到每坪2萬元上下，仍難挽頹勢，戴德梁行調查，忠孝商圈店面空置率本季再攀升3.8個百分點、來到7.8％。業界人士更透露，繼鼎泰豐搬走後，近期再傳另一家在忠孝商圈深耕已久的老字號美食店面也打算撤離。

住商不動產企研室經理徐佳馨透露，時下民眾要買服飾精品，會到可退稅的信義計畫區，至於西區則受惠背包客大量湧入，店租與店面交易價格都呈現上揚，近一年來視地段不同上漲1至2成，租金從3年前平均每月每坪1萬至1.5萬，拉升至2萬至2.5萬元。

「西區消費文化十分多元，建構獨特的消費氛圍。」高力國際董事尤博勝指出，西區西門町一帶，不只國內消費客群前往消費，也受到外國背包客喜愛。反觀東區，因信義計畫區除了精品服飾與百貨外、還有威秀影城等其他休閒設施，購物之餘，民眾還可參與其他娛樂休閒活動，近在咫尺、主要以購物為主的忠孝商圈自然留不住客源。

戴德梁行調查，本季忠孝商圈店面空置率上升3.8個百分點、來到7.8％，如將特賣會視為空置，整體空置率攀升至11.2％。但也有品牌於此際進駐忠孝商圈，如洛杉磯選品名店Fred Segal將10月中正式開幕。

戴德梁行指出，信義及西門兩大商圈磁吸，致忠孝商圈人流減少，多數空置店面租金開價較2年前下修15％至20％，惟房東降租提升承租意願效果尚不明顯。

(中國時報)