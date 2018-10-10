台商寵酒女 一場春夢5000萬

2018年10月10日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

60歲吳姓台商3年前到台中海派酒店消費，結識36歲方姓酒女，吳男以每月20萬元代價包養方女，短短2年間，方女以還債、買房子等理由海削吳男5000萬元，之後銷聲匿跡。吳男憤而提告，台中檢方認為此金額逾越男女交往財務金錢的合理範圍，依詐欺罪起訴方女。

撒嬌還房貸 暗槓202萬

起訴指出，吳男在2015年4月間到台中海派七店消費、結識身材姣好且臉蛋漂亮的方女，便以每月20萬元包養方女，2年交往期間，吳男不但拿500萬元給方女定存，還購買價值150萬元的尊爵蝴蝶錶、數萬元布偶貓與價值530萬元房子等高價奢侈品送方女，並大手筆花270萬元幫她裝潢房子。

未料方女食髓知味，2年前更以「爸爸為了房貸500萬元很煩惱」為理由、撒嬌讓吳男拿出500萬元幫忙償還房貸。但檢方查出，方女父親的房貸實際不到300萬元，她在其間就詐得202多萬元；方女接著又以想在逢甲買房子、想開美甲店等理由，陸續騙吳男拿出1000萬、200萬元。

拿錢開溜 台商夢醒怒告

檢方查出，方女拿錢後卻沒買房、也沒開店，反而將錢拿去買養老型保險、200萬元也分成2筆款項存定存，甚至在取得金錢後即失蹤，吳男認為方女詐欺取財，氣得向警方提告。

檢方調查發現，包括方女以欺騙方式從吳男身上取得的金錢、吳男為取得女友歡心購買餽贈給方女的禮物及包養費等，2年期間，方女從吳男身上海削5000多萬元，扣除其中吳男自願贈送的房子、手錶等，方女還詐騙得手1402萬元。

檢察官認為，男女交往基於信任、情感或博得對方歡心，自願幫忙支付生活費、購買高價物品或房子贈送都是常有的，但方女在交往期間虛構、捏造與事實不符的理由向吳男索取財物，認定她使用詐術獲取利益，依詐欺罪起訴方女。

(中國時報)