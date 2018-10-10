假電子發票 中獎212萬領不到

警方兵分21路，及時扣押不法所得帳戶，詐騙集團中獎一毛錢都領不到，白忙一場，還要受法律制裁。 （盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中檢警9日偵破國內首宗電子發票詐領獎金案，查獲范姓主嫌為首的詐騙集團，以假商號開立121萬多張電子發票，范嫌還交了10名女友當兌獎人頭，共中獎212萬1200元，警方逮捕范嫌20人，范嫌已遭檢方聲押獲准。幸好警方及時攔阻，范嫌一毛錢都沒領到。

刑事局偵查第六大隊第五隊長賴英門說，財政部中區國稅局透過財政部電子發票整合服務平台，發現某家企業社開立超過39萬張金額1元的電子發票，並存放於特定載具，懷疑該公司以偽開發票詐領統一發票獎金，查出該集團招收可疑人頭載具帳戶，以偽開發票的電腦程式自動大量開立1元連號發票，在發票中獎號碼公布後，電子發票載具會自動兌獎，詐取統一發票獎金。

范嫌開設的假商號在今年7、8月開立1元電子發票，共存放在20個載具內，張數高達121萬2460張，中獎總金額高達212萬1200元，最高中獎金額為4萬元，其他大都為200元。

警方昨兵分21路搜索傳拘范嫌等20人，發現范嫌時常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖，擄獲芳心後，讓女友分別擔任人頭公司負責人，或提供發票載具及帳戶使用，成功扣押相關帳戶，攔阻212萬1200元不法所得。

警方發現，范嫌1女友中了1600元獎金，在與范嫌吵架分手前，還匯1600元到范嫌帳戶，但獎金全被警方凍結，詐騙集團雖中獎卻一毛錢都領不到，還要受法律制裁。

(中國時報)

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