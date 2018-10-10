巴拉圭鹹豬手局長 請辭獲准

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中國時報
／綜合報導

巴拉圭移民局長維加日前傳出涉嫌性騷擾我方派遣的女性翻譯人員。我移民署原稱只是「文化差異誤會」，雙方達成和解，女翻譯撤告，維加將盡速離境。但9日傳出維加已向巴國內政部長請辭獲准。

巴拉圭總統阿布鐸目前人正在台灣，打算出席雙十國慶大典，下屬卻傳出令人尷尬的性騷擾事件。

巴國《ABC彩色報》指出，維加被台灣女翻譯員指控有「不當的肢體接觸」，該報網站8日刊出維加受訪的照片，上寫「我向她解釋我們的習俗時摸到大腿，對方感覺受侮辱」。維加8日打電話向內政部長比利亞瑪約爾解釋被控訴內容，以及發生什麼事，然後正式提出辭呈。比利亞瑪約爾告訴該國「基本方位廣播電台」（Radio Cardinal），他已批准辭呈。

比利亞瑪約爾接受另家電台Monumental 1080訪問時表示，「這件事真是令人難堪得無以復加」。維加已於9日離境，將在11日返抵巴拉圭首都亞松森。巴國內政部已經要求外交部提出相關報告，屆時會有詳細說明。

當地媒體報導，這是巴拉圭官員和駐台人員第2次鬧出國際醜聞。2002年時巴國駐台外交官被控將性病傳染給至少4台灣女大學生，其中1名受害者甚至服食過量安眠藥企圖自殺。

台灣移民署上星期舉行「2018標竿學習計畫」，邀請8國共12名移民官來台，8月甫上任的巴拉圭移民局長維加更與妻子親自出席。然而維加卻傳出涉嫌在餐敘時，對隨行女性翻譯摸大腿。5日女翻譯赴北檢提告，維加6日也因此停止所有參訪行程。北檢表示，本案尚為他字案，女翻譯已於8日撤告，近日將依法不起訴。

(中國時報)

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