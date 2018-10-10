一喜破三災 范冰冰找台灣名醫養生

2018年10月10日 04:11 中國時報 顏翊晴／報導

擁有「中國第一美人」封號的范冰冰，5月間因捲入逃稅事件而遭調查，人間蒸發123天後，10月3日終於現身微博道歉，並同意支付高達約新台幣38億元的罰款。范冰冰男友李晨2天後在微博護愛：「甭管多難，咱們一起渡過去！」順勢打破情變傳聞。 《周刊王》調查，「出關」的范冰冰，明顯消瘦一大圈，她為了調養身子、消弭鬱悶，打算求診多年前一位幫派大哥推介的江姓台灣中醫；而所謂「一喜破三災」，范冰冰恢復精氣神後，極有可能閃婚，甚至執行做人計畫！對此，《周刊王》致電江醫師所屬學會，該學會表示，江醫師11月間才會返台；另透過范冰冰微博詢問相關問題，至截稿前未獲回應。

警方日前查獲28名男女在台北市「薇閣精品旅館」舉辦雜交趴，兩名主辦人分別為39歲的黃姓女子及34歲的張姓男子。《周刊王》接獲爆料指出，黃女參與「換妻遊戲」多年，張男則是「約砲軟體」高手，兩人結識後以「師徒」相稱，今年7月間成立「房間很多人」LINE群組號召開趴，並在社群平台成立「慾金童專屬」宣傳。對於辦趴一事，張男竟說：「是為了讓女友度過難忘生日！」

前總統李登輝6月間訪問日本沖繩，激瘦近4公斤，返台後更因頻繁頭昏、胸悶，被緊急安排檢查；《周刊王》調查，李登輝疑因咀嚼能力退化導致食慾不振，引起急性貧血，並無大礙。然而，日前又傳出李登輝健康亮紅燈，甚至有電視台派出SNG車到其住所守候，對此，親李人士強調，李登輝能吃能喝能睡，頂多體力較為虛弱，「以近百歲高齡來說，身體狀況已經非常好了。」

《時報周刊》報導，韓星孫藝真在新片《極智對決》中扮演警察，卻只能盯著小螢幕對付大反派玄彬，演技面臨巨大挑戰，甚至苦到以「地獄」形容自己的處境！《周刊王》本期附贈「啦啦隊甜心」巫苡萱跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)