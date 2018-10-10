謝立功炮火猛 林右昌冷處理

2018年10月10日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌（中）面對選情，以「政績牌」來爭取選民支持。（張穎齊攝）

選戰倒數計時，基隆市長選舉再度上演老對手交鋒的戲碼，國民黨謝立功再度挑戰民進黨現任市長林右昌，謝除了提出將基隆打造成「海洋智慧城市」的政見外，也輪番炮轟中央施政不利，並逐一檢視林右昌的政見；林對此則以「冷處理」的方式，不為所動繼續推動市政計畫，顯然把對手「晾一邊」。

謝團結藍軍 搶中間選票

距離選舉日愈漸逼近，謝立功頻頻邀集國民黨大咖前往助陣，前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌等在9月底為謝立功站台後，相隔才3天，吳與郝又再度到基隆輔選，謝也邀請到前行政院長張善政、前內政部長李鴻源擔任競選團隊幹部，期望凝聚藍軍向心力，營造大團結形象。

此外，謝立功也對民進黨炮火全開，從中央政府的年金改革、深澳電廠、治水不利等議題輪番開炮；在基隆市政府施政方面，則痛批林右昌曾提出的捷運、纜車等政見全部跳票，並積極跑基層搏感情，想藉此找回藍軍基本盤，並期望拉攏中間選民支持。

林以逸待勞 大打政績牌

面對謝立功頻繁的攻勢，林右昌則是「以逸待勞」，對於選戰口水都「不予回應」，或由幕僚代打，持續推動市政計畫，用4年執政的績效，爭取市民認同，且不急於請假打選戰，堅持強調「最大的對手是自己」。

近期林右昌的後援會也紛紛成立，林也透過「母雞帶小雞」的方式，為議員參選人站台，並深入基層，頒發獎項慰勉里、鄰長，同時宣揚自己的政績，列出「市港再生標竿計畫」、「大基隆歷史場景重現」以及水環境計畫等，持續向中央爭取前瞻預算，並表示在他執政4年下，基隆成功減債28億，希望用「政績牌」來讓市民更有感。

由於基隆過去在國民黨長年執政下，沒有顯著建設，被諷為「20年如一日」，而林右昌僅以4年執政，就讓市民明顯感受到2黨間的差異，使得藍軍在選戰上蒙上一層揮之不去的陰影。

另外，國民黨市長初選還爆發民調烏龍，更讓謝選情「雪上加霜」，最近馬英九、吳敦義、郝龍斌等大咖站台場合，也不見初選對手、議長宋瑋莉的身影，使得「團結說」打上一個大問號，都讓謝選情難以扭轉。

(中國時報)