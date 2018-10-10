林口工一重劃區 最快2021完工

2018年10月10日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

禁建40年的林口工一工業區都市計畫，終於在10月發布實施，將以市地重劃模式開發為產業專區，引進光學精密儀器、生物技術、電子通訊、醫療美容等高科技等低汙染型產業，並做為新北影視城育成及支援區，最快2021年完工，並啟動招商。

產業專區68公頃

新北城鄉局指出，林口文化北路西側的工一工業區，原屬甲種工業區，1998年變更為乙種工業區，但產業變遷，大部分土地閒置，或成為臨時鐵皮工廠、農地，因應產業轉型，市府將它從乙種工業區變更第三種產業專用區，並闢建公園、綠地、道路等公共設施。

城鄉局都市計畫科長謝惠琦指出，工一工業區占地108.6公頃，全區多為違章工廠，僅一間合法工廠會排除在範圍外。

將引進綠色科技

重劃過後可提供68公頃的產業專用區，未來將引進光學精密儀器產業、生物技術產業、電子通訊產業、醫療美容產業、環保（綠色）能源科技產業以及文化創意產業進駐，並保留部分土地供傳統低汙染產業使用。

另外配合林口影視城計畫第三期規畫新北影視城育成及支援區，提供人才培育基地，與第一期的民視影視旗艦區、第二期機場捷運A9國際媒體區，形成上、中、下游金三角，培育影視人才及提供影視支援服務業進駐，促進林口地區結合影視文創產業、商業購物並且兼具完整交通系統的發展地區。

影視文創新基地

經發局招商科長鍾佳蓉指出，林口影視城計畫，第一期已有民視進駐，第二期國際媒體區，2期計畫盼招攬影視前製、後製等產業進駐，包涵VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、數位視覺特效、動畫等技術產業，送內政部審議後，目前正配合都市計畫修正計畫內容，最快今年底就會上網招商；第三期將待地政局完成開發後再規畫招商。

(中國時報)