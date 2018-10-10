17搶8 各擁山頭殺出血路

已故議長游忠鈿夫人張淑芬（前左二）登記參選第5選區縣議員，力拚延續游的政治香火。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導
鍾東錦（右）在此議會補選當選副議長，接受議長夫人廖秀紅獻花，他也是下屆更上一層樓的熱門人選。（陳慶居攝）

下屆苗栗縣議員第5選區的選情激烈，有來自各方的參選人，儘管此因選區人口數成長席次較本屆增加1席，仍形成17搶8的戰況，其中，已故議長游忠鈿夫人也在這個選區，力拚延續游的政治香火，另剛補選的副議長鍾東錦有意爭取議長，都格外受矚目。

議長前哨戰 受矚目

第5選區涵蓋頭份、三灣、南庄，今年因頭份市人口增長，選區由7席增為8席，婦女保障名額跟著從1席增至2席，老幹新枝盡出，選戰激烈可期。

參選人有國民黨張淑芬、許綉春、鄭聚然、徐功凡及鍾褔貴；民進黨李貴富、陳光軒；中華統一促進黨曾正生；時代力量曾玟學；無黨籍有陳慧萍、張愛炫、黎煥強、溫宜靜、鍾道明、黃桂坤、徐維均，及剛補選出爐的副議長鍾東錦計17人參選。

現任縣議員僅有陳光軒、鍾褔貴、鍾東錦3人爭取連任，各具現任優勢。陳永賢、羅雪珠則轉換跑道參選頭份市長，連任3屆的邱秋琴未再參選。

此外，溫宜靜為頭份市民代表會主席溫俊勇的妹妹，張淑芬為故議長游忠鈿的夫人，陳慧萍曾是游的祕書，徐功凡為立委徐志榮祕書，徐維均則為徐志榮服務團隊執行長，5人皆有政治背景，要在17搶8中，殺出血路。

新人輩出 牽動版塊

另黎煥強也是頭份市民代表，黃桂坤與張愛炫分別是頭份市忠孝里和信義里長，3人皆深耕地方，盡心服務地方事務，已獲得在地居民的擁戴，盼更上層樓。

而前任縣議員李貴富曾在2014年爭取連任失利，臥薪嚐膽捲土重來。苗栗縣不動產開發商業同業公會理事長鄭聚然，獲國民黨提名參選下屆縣議員，同為國民黨的許綉春，都將全力為藍營保有更多席次。

無黨籍的鍾道明擁有博士高學歷，統促黨曾正生，也在藍綠選將夾擊下，力圖突破重圍。

(中國時報)

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