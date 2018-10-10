老將新秀12搶8 龍爭虎鬥

南投縣議員第2選區，藍軍首見聯合競選，造勢場面熱鬧萬分。

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中國時報
／南投報導
綠軍南投縣議員參選人，爭取曝光機會。（楊樹煌攝）

南投縣議員第2選區（草屯、中寮），應選8席，有12人參選；國民黨、民進黨各提名3人，參選人中有4席是現任議員競選連任、中寮鄉長張永輝回鍋選議員，並有多位實力派無黨籍人士參選，老將新秀，實力不容小覷，被視為龍爭虎鬥的激烈戰區。

南投縣議員第2選區選情激烈，因現任議員簡景賢、林永鴻轉戰草屯鎮長、廖宜賢改選中寮鄉長，黃文君因病去世，空出4席議員缺，成為新人覬覦目標，紛紛投入選戰。

藍、綠各提名3人

現任議員簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑尋求連任，因任內勤於服務，深獲口碑，另草屯鎮農會前理事長也是前縣議員林昆熠夫人唐曉棻（獲國民黨提名），一般預料，以他們平日在草屯和中寮深耕基層的人脈，普被看好，選情相對樂觀。

4席議員缺 新人覬覦

現任中寮鄉長、曾任縣議員的張永輝，任內政績卓著，人緣佳，任滿再回鍋、中寮只他1人出馬參選，鄉民普遍認為中寮鄉不能沒有議員的共識，因此被視為是超級戰將。

草屯鎮有意更上層樓的鎮民代表莊惠惠，平日在小太陽關懷協會擔任理事長，積極關懷婦孺老弱及孩童，基層實力穩固；另有鎮代蔡銘軒（民進黨提名）及鎮代莊士傑都期待提升問政層次。

此外，有前縣議員黃秀女的千金洪巧娟（民進黨提名），及上屆參選議員意外落敗的富寮社區理事長陳國大捲土重來，還有草屯鎮前青溪婦女會理事長李幸花也出馬參選，這些新人早就勤走基層，實力不容忽視。

(中國時報)

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