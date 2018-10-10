高思博10月圍城 藍拚變天

2018年10月10日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國民黨主席吳敦義9日到台南為市長參選人高思博輔選，吳、高戴上寫著「義」的面具，象徵伸張正義、趕走台南不公不義；吳敦義說，民進黨在台南、高雄執政夠久了，「舊棉被蓋那麼久，該拿出來曬一曬。」指台南、高雄市長換高思博、韓國瑜，南二都將有嶄新氣象。

棉被蓋久 該拿出去曬

因助選喊到嗓子沙啞的吳敦義，昨一整天陪同黨提名台南市議員參選人掃街拜票，下午與高思博合體，立法委員吳志揚也接力南下為高思博造勢，各方人馬先到國民黨台南市黨部會合，戴上「義博雲天」面具，再轉往高思博總部旁的關帝廳拜拜。

吳敦義提到823水患表示，下大雨固然會淹水，但一樣下大雨，台南、高雄不只淹水，水退後，甚至淪為千坑之城，台南、高雄出現7、8000個坑洞，此外，登革熱肆虐南、高2市，台南洗腎甚至高居第1，他話鋒一轉，民進黨在台南執政已經夠久了，就像是一條舊棉被，「蓋久了也要看有沒有變奧（台語）？」

受害聯盟 將包圍市府

吳敦義說，如同韓國瑜口中又老又窮的高雄，同樣也是民進黨執政已久的台南市，該是讓新的市長來執政了。他強調，韓國瑜、高思博當選，南二都出現新面孔，嶄新市政就能帶領大家安居樂業、城市就會有新的競爭力。

高思博7日成立競選總部，姊夫朱立倫南下造勢，藍軍氣勢如虹，高思博說，繼日前找來多名市政受害者，接下來將組成「受害者聯盟」，擇日發動「10月圍城」，包圍市府。他說，這些受害者過去多非國民黨支持者，但因自家財產受害，希望有人幫他們主持公道，他秉持關公精神，必將伸張正義。

吳敦義也前往慰安婦銅像獻花致意，提到日本駐台代表沼田幹夫曾為了前總統馬英九南下台南為慰安婦銅像揭幕來找他， 他當時就表示，慰安婦是歷史事實，任何人不能改變，日本如果是負責任的國家，不僅應該向慰安婦真誠道歉，也應給慰安婦及家屬合理賠償。

(中國時報)