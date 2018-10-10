旗鼓鹽白熱化 現任4強領先

選戰關鍵時刻，巿政行程是參選人爭取曝光機會。圖為高雄巿代理巿長許立明（中）日前視察鼓山區道路刨鋪改善，巿議員參選人李喬如（右一）、簡煥宗（右二）、蔡宜芳（左二）、洪正（左一）也到場關心。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

選戰逐漸白熱化，高雄巿議員選舉第6選區旗津、鼓山、鹽埕區應選4席有11人參選，外界看來，仍以現任民進黨李喬如、簡煥宗，國民黨陳美雅、蔡金晏4強獨走的局面，基進黨洪正、無黨籍蔡宜芳、周佳錚3人緊追在後。

親綠人多 被瓜分票不少

4年前簡煥宗以陳菊子弟兵投入選戰，並以1萬8257票拿下第6選區第1高票，李喬如以1萬7630票居次，3、4名分別是蔡金晏1萬7582票、陳美雅1萬5819票。律師出身的連立堅1萬4848連任失利，台聯提名的陳冠銘則獲6371票。

從得票數分析，被歸於正綠與泛綠的連立堅、陳冠銘共囊括2萬餘票，如果選票平均，綠營有當選3席空間，不過2018年的參選人，基進黨洪正、無黨籍的蔡宜芳均被視為親綠，第6選區選民結構雖綠大於藍，但也被瓜分較多。

新人參選 搶曝光爭認同

不過藍營也不是沒有隱憂，蔡金晏、陳美雅爭取連霸，有死忠支持者，但以無黨籍參選的周佳錚日前才因違紀參選，被國民黨高雄巿黨部撤銷黨籍，等於藍營也有選票被稀釋的可能，因此，國、民2大黨都有自家人搶票的危機。

一般而言，新人參選最怕的是沒有知名度，尤其連看板都不掛，會因為沒有存在感，被耳語說成「沒在選」，因此近來洪正、蔡宜芳在不少巿政行程都可見到身影，相對活躍之下，其他新人參選，都還要再曝光，才能爭取認同。

(中國時報)

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