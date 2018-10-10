對手邀辯論 柯P頻打太極

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中國時報
／台北報導

年底公投同婚議題成為選戰角力場，藍營北市長參選人丁守中率先表態否同婚，並要求柯講明立場，另與姚文智、李錫錕接力對柯下戰帖，要求公開辯論，不過柯大打太極，稱「討厭被逼著表態」，丁則批，「市長參選人本來就要講清楚、說明白！」、李錫錕更嗆，「沒勇氣被檢視是最爛的參選人！」

反同團體「下一代幸福聯盟」年底選舉發起「愛家3公投」，訴求改變《民法》婚姻定義為一夫一妻、國教階段不應施予同志教育及以專法保障同婚，丁守中表態支持，呼籲柯也應表達立場。

丁另要求柯參加公開辯論接受市民檢驗，公共政策、市政建設、願景都要講清楚，直言，首都選舉沒有電視辯論很荒謬！

面對丁叫陣辯論，柯文哲9日四兩撥千金，僅說人民有表達的自由，也有不表達的自由，強調公投是人民權利，但像之前被民眾要求對東奧正名表態一樣，讓他很不高興，尤其不該在人家脅迫下表態，自由以不侵犯他人自由為範圍。

外界好奇年底有多項重要公投，難道全都不表態？柯文哲強調，他比較關心的是投票作業，今年除市長、議員和里長選舉，又多出9張公投票，民政局很頭痛，如何規畫投開票所、動線，這才是實務問題。

另外，台大學生會將於21日舉辦雙北城市青年論壇，廣邀參選人出席與青年對工作、經濟等面向對談，姚文智、丁守中、李錫錕都允諾參與，唯獨柯暫定不出席。

李錫錕痛批，「柯做為現任市長更應該被檢視，屢屢拒絕辯論非常沒有禮貌，是「非常爛的參選人」。

競辦發言人林筱淇對此表示，柯口才這麼好，怎麼可能不敢辯論，純粹是不希望選舉影響市政工作，11月8日正式請假後，預計參加兩場公辦政見會，其他則視有無單位邀約再商討。

(中國時報)

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