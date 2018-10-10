輔具超音速2.0服務 免等省錢

新北市長朱立倫9日主持「輔具超音速2.0」啟用儀式，進一步宣布透過特約輔具廠商協力，讓輔具申請者在請領補助時免等待、少負擔。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

身障者福音！新北市府9日宣布「輔具超音速2.0」服務上路，即日起新北市民只要符合長期照顧輔具服務及居家無障礙環境改善服務需求，到北北基桃337家特約輔具廠商購買或租賃輔具，除享有7成至全額補助，也可節省請領補助款的1個月等待時間。

新北市府去年推出「輔具超音速」服務，民眾經評估符合申請輔具資格後即可購買所需輔具，節省過去20天的等待核定期，新北市長朱立倫9日上午主持「輔具超音速2.0」啟用儀式，進一步宣布透過特約輔具廠商協力，讓輔具申請者在請領補助時免等待、少負擔。

朱立倫表示，北北基桃已有337家輔具廠商加入特約服務，即日起符合長照輔具申請資格的民眾，購買輔具不必再先全額自付，也不用檢附證明文件向市府請領補助款，只要與新北市府特約廠商購買或租賃，便可省去自行填表申請補助款的30天等待期。

新北市脊髓損傷者協會理事長簡晏隆表示，過去申請輔具，拿到核定函後要先自費全額購買，再憑發票向市府申請補助，現在只要拿核定函去特約廠商直接拿走輔具，剩下的款項由廠商向市府申請，方便也減輕經濟壓力。

社會局長張錦麗表示，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，新北市率全國之先開發資訊系統導入智慧管理介面，不僅將337家輔具特約廠商放在雲端，方便民眾查詢，也讓特約廠商請款機制更加方便。

(中國時報)

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