誇政見 蔡令怡力挺許明財

國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡（右）9日為黨提名新竹市長參選人許明財（中）站台拉票。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡9日為黨提名新竹市長參選人許明財站台拉抬聲勢，許明財則提出「1帶2心3連結」的2心建設藍圖，其中1心是「國際觀光旅遊中心」，計畫打造音樂廣場與全球第1個OLED和多元形象的運動公園，讓竹市成為國際性都市旅遊熱點。

許明財說，國際觀光旅遊中心主要是結合新竹公園，把旁邊的體育場透過拉皮、修整興築成巴洛克式運動公園，引進沒有藍光光害的OLED燈，讓新竹成為全世界第1個OLED和東西融合的多元形象運動公園。

另，設立「台灣印象1條街」，引進全省知名的小吃及伴手禮，同時把包括假日花市、新竹小吃等在地產業文化規模擴大、更新，打造成親子戲水區、音樂廣場等。

世博台灣館則要進一步改造設立各種科技探索館，讓科技城的小孩從小就接觸科技環境，進而培育未來更頂尖的科技人才。

而百年的新竹火車站與東門城和城隍廟、中央市場一帶的商圈，因老舊而沒落，成為阻礙都市發展的毒瘤，未來將更新門面、注入文創意涵，變成「印象東門商圈」再與具有古文化的東門城相互輝映，讓東門商圈的榮景再現。

此外，具有古文化特質和代表的「北門大街形象商圈」，未來將興建北辰拱門牌樓，喚起市民的懷古之情，進而活化古蹟，風華再現。

蔡令怡則對於這項政見讚不絕口，她並認為運動場還可以結合高科技的應用，同時稱讚許明財是貼心、有眼見的市長，她當下也承諾要義務引進士東市場的規畫團隊來協助。

(中國時報)

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