燕批空汙嚴重 龍反擊唱衰大里

盧秀燕競選總部選擇設在大里區，該處原為庭園式茶藝館，被稱為最文青的競選總部。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕14日將在大里區成立競選總部成立大會，當晚將有藍營6都市長參選人合體舉辦萬人造勢活動，她9日表示，會選擇大里是因這裡空汙最嚴重，希望表達治理空汙的決心。林佳龍陣營則提出數據反駁，呼籲不要抹黑大里、唱衰台中。

民進黨參選人林佳龍陣營則拿出數據反擊指出，林佳龍上任後台中的PM2.5與紫爆天數都在下降中，大里區空氣品質也逐漸改善中。盧將總部設在大里本應是正面的事，卻以負面、不實資訊來抹黑，令人感到遺憾。

盧秀燕與競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒、副主委楊瓊瓔一同啟動雷射球，她表示，大里第1次被選為競選總部地點，因林佳龍的前衛生局長曾坦承大里空汙最嚴重，希望與市民站在一起、對抗空汙感同身受。

盧秀燕指出，過去這幾年台中空氣急遽惡化、人人遭殃，市府團隊竟還睜眼說瞎話，騙市民說空氣變好、台中空氣比台北好，市長自己躲在全棟抗空汙的豪宅內、卻對空汙視而不見，這樣對市民太不公平。

林佳龍競選總部發言人林尚賢回應，市府過去4年改善空汙的努力已獲得肯定，PM2.5年均值從4年前的每立方米27微克、今年前9個月平均降至19微克，而大里空品也從4年前的PM2.5平均29.4微克降至去年20.6微克，呼籲對手不要抹黑大里、唱衰台中。

盧秀燕強調，14日上午舉辦總部成立大會，晚間則於太平體育場舉行「6都合體、萬人挺燕」造勢晚會，希望創造台中奇蹟、翻轉台中。

(中國時報)

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