指張麗善蒜計 雲林副縣長挨告

針對雲林副縣長丁彥哲在臉書有關蒜價發文，雲林縣長參選人張麗善兒子張席維（左）在律師陳姿君陪同下按鈴告丁誹謗。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林副縣長丁彥哲強調，臉書有關蒜價發文，完全引用經濟部資料做事實陳述。（許素惠攝）

雲林副縣長丁彥哲在臉書發文指出，雲林縣長參選人張麗善兒子張席維是蒜商，今年3月本土蒜頭尚未大出，張便大動作開記者會說蒜價會崩盤，強烈質疑張為兒「蒜」計。張席維說丁指控不實，9日控告丁誹謗。丁回應，引用公開資料陳述事實，沒有謾罵侮辱，尊重司法。

丁彥哲發文：「雲林是蒜頭產地大縣，3月時本土蒜還沒開始大出，卻看見張麗善大動作開記者會指蒜價會崩盤，看似帶上捍衛的面具，那麼，張麗善喊蒜頭崩盤的動機究竟為何？看看以下端倪」。

「經濟部商業登記資料顯示，『詠X』公司資本額6000萬，以收購蒜頭加工為主要業務，其中擁有股分數1萬1000股為公司持股第二高且擔任監察人的張席維。對照一下，張麗善的競選連絡人正是她親生兒子『張席維』？！請問這兩位張席維是不是同一人？如果是，請問張委員，這是什麼『蒜』計？」

張席維在律師陳姿君陪同下告丁彥哲誹謗，他表示該公司從未進口過蒜頭，開發營運良好，還曾獲得縣府地方型創新產業研發計畫補助款，也是台灣燈會縣府指定的伴手禮及優良廠商，「我非常感謝李進勇縣長的肯定」。

張席維指出，丁彥哲的發文是對在地黑蒜業者的不實指控，讓他們多年為雲林農業找出路的美意蒙上黑影，也讓他們感到心寒，身為地方行政官員，竟能如此傷害一個為雲林農業盡心力的公司和年輕人。

丁彥哲強調，事實證明張家族從事蒜頭生意，張麗善身為民代一言一行應謹慎並利益迴避，他引用經濟部公開相關資料陳述事實，只是就疑問部分就教張委員，沒有謾罵侮辱，何來誹謗？他尊重司法程序。

(中國時報)

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