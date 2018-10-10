屏市長巷弄戰 藍綠寸土必爭

2018年10月10日 04:12 中國時報 林和生／屏東報導

民進黨屏東市長參選人李清聖（右一）積極在路口拜票，爭取選民認同。（林和生翻攝）

相較屏東縣長選情冷清，首善之區的屏東市長選戰卻是打得風風火火，藍綠參選人從前期的網路政見對空戰，隨著投票日逐漸逼近，紛紛走入民家、掃街拜票，展開近身肉搏的巷弄戰，雙方人馬未到最後一刻、誰都不敢大意。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職，雖現今中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次；為避免全面綠化，藍營則誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

代表國民黨出征的屏東市民代表會主席林恊松，雖起步較晚，但數周內已快馬加鞭連辦80場政見說明，近來也是一早就到市場、公園，親自向選民握手懇託，連現任國民黨中央委員連勝文也一起陪同掃街，不少民眾看到政治明星到場，都來爭相合影。

林恊松強調，「與市民同心」絕對勝過「政黨同步」，市長不是官，是全體市民交付任務的大管家，要保護市民生命財產的安全，要聆聽民意，要帶動城市發展方向，才是市長最重要的任務。

代表綠營的前縣黨部主委李清聖則是由志工陪同走上街頭，利用上、下班時間在屏東市重要路口定點向民眾揮手拜票，第一站就選在和平路與勝利路口為起點。李說，這象徵「和平選舉、邁向勝利」，相信只要步步為營，一定能贏得最後勝利。

(中國時報)