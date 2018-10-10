原鄉捉對廝殺 黃月娥爭5連霸

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中國時報
何冠嫻、／苗栗報導

苗栗縣第7選區為平地原住民，第8選區為山地原住民選區，國民黨分別提名現任的潘秋榮與黃月娥競選連任，潘將面對1位前議員老將和2位新秀的挑戰，黃則與無黨籍的前泰安鄉民代表會主席楊政孝捉對廝殺。

平地原住民選區應選1席，下屆選舉呈現4搶1的局勢，若依席次比例可說在8個選區中競爭最為激烈。國民黨籍的潘秋榮要尋求連任，將面對無黨籍的楊文昌、謝建宇、朱仲一夾擊。

相傳第7選區早期有著約定俗成的默契，賽夏族連任2屆後禮讓泰雅族，潘秋榮為賽夏族，以此類推應由泰雅族的楊文昌出戰，而楊文昌也擔任過多屆議員，有基層實力積極東山再起，但潘打破默契競，他長期關注原民議題，又有原民事務的行政經驗，兩軍拉鋸。

但除楊文昌與潘秋榮相互角力外，還有勤走基層的泰雅族謝建宇，以及賽夏族耆老朱仁貴之子朱仲一，年輕一輩也來勢洶洶，讓第7選區戰雲密布。

第8選區的現任縣議員黃月娥，已先後擔任4屆縣議員，這次以藍營為後盾爭取5連霸，她曾在議員和泰安鄉長選戰中各失利1次，累積更豐富選戰經驗。護理人員出身的她，自許奉獻愛與關懷，從照顧家庭延伸到族人和選民，長期建立不錯口碑。

挑戰者楊政孝，曾當選泰安鄉民代表會副主席及主席，基層也有雄厚基礎，他4年前曾投入鄉長選戰，當時有3人競逐，票源分散，但也顯示他深耕基層的實力，不免威脅黃月娥的連任之路。

(中國時報)

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