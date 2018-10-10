強棒出擊6搶4 選情緊繃

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中國時報
／南投報導

南投縣議員第3選區（魚池、集集、水里、信義）6搶4，現任者國民黨占3人、民進黨1人，都尋求連任；這次民進黨多提名1人，盤算是否能多拿1席，但卻又殺出曾任2屆鄉代會主席的李雲龍，讓選情更緊繃。

國民黨現任3人分別為家住魚池鄉日月潭的謝明謀，以及水里鄉的陳淑惠與蕭志全。謝明謀曾任2屆魚池鄉長，陳淑惠的丈夫賴錦坤也當選過水里鄉長，兩人都是資深議員，基層扎根頗深，服務口碑亦佳。

蕭志全為現任水里鄉農會理事長，4年前當選縣議員，關懷弱勢、偏鄉走透透，其清新、認真形象，很受年輕選民肯定。

民進黨在第3選區長期穩定保有1席，現任者陳昭煜有愛心又熱誠，長期提供集集市區數百坪土地，收容20多名慢飛天使，設立生態社區家園，學習自力更生，感動很多人。

民進黨另提名魚池鄉長陳錦倫夫人王秋淑，若能與陳昭煜一起上榜，國、民兩黨在第3選區席次，將由3:1打成2:2平手。王秋淑人緣頗佳，且有人氣旺的陳錦倫加持，不少鄉親看好她。

國、民兩黨提名合計5人，超過應選4人名額，且全都是強棒，選情已夠緊繃，無黨籍的李雲龍登記參選，讓戰局變得更詭異。

李雲龍現任水里鄉體育會等多個社團理事長，1980至1990年代，當選過多屆鄉民代表，並擔任鄉代會主席8年。10多年前陳垂堂、陳倩月夫妻接力2屆縣議員，他擔任助理8年，實力不容忽視。

(中國時報)

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