治水搶功 涂醒哲黃敏惠又槓上

2018年10月10日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

前嘉義市長，國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠（中）9日持續進行家戶拜訪，強調施政成績市民自有公評。（呂妍庭翻攝）

誰讓嘉義市不淹水？近來成為市長涂醒哲與前市長黃敏惠攻防焦點，9日涂醒哲拿出表格跟黃敏惠超級比一比，涂指黃敏惠任內花了近6億經費做了14公里多下水道，卻跟淹水區域沒關係，根本是多花錢，前總統馬英九還說嘉義不淹水，他也有功勞，「信口開河，非常不恰當」，黃敏惠反批涂醒哲只會找公務員開記者會，讓公務員否定過去的自己，結果卻是市長攬功，相信市民心裡自有公正評價。

涂醒哲昨再偕工務處長李建賢談施政成績，強調他是以醫學角度，診治淹水病情，還說水溝不清就像動脈硬化，「做流行病一定要了解病因」，所以一確認積淹水地點周遭排水系統後，就進行系統性、長期持續清淤，共清淤78條雨水下水道，清出近2萬噸淤泥和垃圾。

涂醒哲強調嘉市清淤成效佳，是因為他改採清淤長度加清淤量雙重計價給付給廠商，並親自進入下水道視察狀況，「過去哪個市長有親自下去？」，反指黃敏惠任內的2006到2014年所蓋的雨水下水道和淹水區塊幾乎沒關聯，「搞不清楚為什麼在沒有淹水的地方一直蓋」，反問「這不是浪費公帑，什麼是浪費公帑？」

涂醒哲說，黃敏惠任內雖做了14.435公里雨水下水道，但她任內還是淹水，對照他任內雖只花0.4億新建1公里多，但清淤32.745公里，嘉市在823泡戰才沒淹水，顯見清淤比蓋下水道還重要，黃敏惠卻說不淹水她有功勞？連馬英九也來攬功？事實證明他正確診斷、對症下藥、治療得當，治水效果才完勝以往。

黃敏惠競選總部回應，表示市府環保局和工務處每年都會編列清淤經費，「是每任市長都應該知道一定要做的事」，不解涂醒哲為何老是要拿來說嘴？

(中國時報)