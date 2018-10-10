洪大姊王薇茗 小琉球再對決

2018年10月10日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第7選區為琉球鄉應選1席，年底現任議員「洪大姊」洪慈綪尋求連任，將面對上次對手王薇茗挑戰。兩人4年前對戰，洪挾著「廣大興案」超高人氣擊敗時任議員的王；4年後王捲土重來，能否演出「公主復仇記」值得關注。

5年前發生震驚國內的「廣大興漁船槍擊案」，琉球漁民洪石成不幸身亡，當時洪慈綪代表洪家發言，面對政府、媒體或菲國官員，口才便給、言語犀利、不卑不亢，讓人印象深刻，一夕成為全國知名人物。

事隔1年洪大姊挾帶高人氣，表示「受父親託夢感召」要替漁民發聲，宣布角逐縣議員，最終也以1000多票差距，擊敗當時尋求連任的「政二代」王薇茗；王的母親王林美足曾任縣議員，後來交棒給她。

4年前選舉洪慈綪和當時競選鄉長的陳隆進分進合擊，並獲得綠營支持，雙雙當選議員及鄉長。不過後來陳、洪及其夫婿均涉貪，形象大減；年底選舉陳派其子陳國在「代父出征」，洪則親自出馬再戰，不過兩陣營不再合作，綠營也不再奧援。

王薇茗連任失敗後， 3年前曾在鄉長補選和陳隆進競爭，依舊落敗；年底選舉王、陳兩陣營非敵對，選民又互有重疊，因此有默契不相攻訐。地方人士指出，洪因涉貪讓許多鄉親失望，加上又有人不常在琉球服務的耳語，王能否奪回議員之位鄉親都在看。

(中國時報)