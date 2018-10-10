吉安鄉長4搶1 花蓮縣競爭最激烈

2018年10月10日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉下屆鄉長選情緊繃，共有國民黨提名游淑貞、民進黨提名鄭乾龍、無黨籍邱展謙及國民黨脫黨參選的周明宗4人登記參選，游、鄭都是現任議員，各有雄厚基層實力，邱為4年前參選高票落選，這次來勢洶洶；周不滿未獲提名，執意脫黨參選，雖遭黨除名，但仍對游造成影響，競爭相當激烈。

吉安鄉人口數近9萬人，僅次花蓮市，吉安鄉更是花蓮少數藍綠營執政過的鄉鎮，現任鄉長黃馨任滿轉戰議員，鄉長大位是縣內最競爭的鄉鎮。

現任議員游淑貞原是資深幼教人員，12年前就是從吉安鄉代起步，曾任鄉代會副主席，轉戰議員仍高票在競爭激烈的第三選區高票當選，在基層耕耘多年，她2009年曾宣布脫黨參選鄉長，在最後一刻因「兄妹情誼」退出。這次游淑貞獲縣長參選人、立委徐榛蔚大力助選，為選情更添助益，不過周明宗執意脫黨參選，是最大隱憂。

民進黨籍的鄭乾龍出身政治世家，家族服務鄉里超過60年，父親曾擔任慶豐村長，是鄉內頗具威望的家族，鄭乾龍同樣從吉安基層鄉代，一路挺進縣議員，17年資深從政經驗，這次轉戰吉安鄉長，盼能實踐將吉安規畫為更進步、美好的宜居城鎮。

博士參選人邱展謙為前吉安鄉長邱日祥之子，有著父親的民意基礎為底，加上自身25年公、私部門經驗，曾任縣府民政處長，本屆參選鄉長雖落選，但拿下近4成得票率高票落選，這次參選主打網路選戰，網羅青年、客家票群，逐漸形成一股威脅勢力。

半路殺出的參選人周明宗，原是吉安鄉太昌村長，因恐直接影響游淑貞選票，也被視為這次選戰的重要影響關鍵。

(中國時報)