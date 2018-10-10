勢均力敵9搶5 寸土必爭

2018年10月10日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣議員第4選區包括竹山鎮、鹿谷鄉，應選縣議員5席，共有包括尋求連任的縣議會議長何勝豐等9人參選，選將各有來頭，競爭非常激烈；且國民黨採高額提名4人參選，民進黨提名2人應戰，堪稱寸土必爭！

第4選區現任議員蔡宜助投入竹山鎮長選舉，許素霞轉換跑道參選鹿谷鄉長，騰出2席，讓「竹鹿」政壇充滿想像空間；而鹿谷鄉長黃東灝兩屆任滿，轉戰縣議員，也使得選情更為緊繃。

國民黨提名何勝豐、黃東灝、蔡易呈及游顥，壓縮其他參選人突圍的空間，展現藍軍席捲竹山、鹿谷的強烈企圖心！其中，何勝豐是議會龍頭，一言九鼎，動見觀瞻；蔡易呈是竹山鎮民代表，他的父親蔡承威則是立委許淑華服務處主任；游顥曾任國民黨前主席洪秀柱的助理，本屆參選因時間過於倉促失利，此次捲土重來。

民進黨提名2人參選，充滿戲劇性，高潮迭起！原本現任議員張志銘要轉換跑道選竹山鎮長，民進黨提名林偉嘉、竹山鎮民代表陳玉鈴參選議員；詎料，嗣後經民進黨中央黨部協調，張志銘宣布退出竹山鎮長選舉。而林偉嘉在選舉登記前夕，退出議員選舉；張志銘則在選舉登記截止日最後一刻，取得中央黨部的推薦書完成登記，重回議員選舉戰場！

無黨籍參選人中，尋求連任的吳瑞芳，經營基層扎實穩固；林本立是前議員，重整旗鼓再出發；曾任竹山鎮民代表的蔡孟娥，在本屆議員選舉時是「落選頭」，實力也不容小覷！

(中國時報)