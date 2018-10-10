勢均力敵9搶5 寸土必爭

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣議員第4選區包括竹山鎮、鹿谷鄉，應選縣議員5席，共有包括尋求連任的縣議會議長何勝豐等9人參選，選將各有來頭，競爭非常激烈；且國民黨採高額提名4人參選，民進黨提名2人應戰，堪稱寸土必爭！

第4選區現任議員蔡宜助投入竹山鎮長選舉，許素霞轉換跑道參選鹿谷鄉長，騰出2席，讓「竹鹿」政壇充滿想像空間；而鹿谷鄉長黃東灝兩屆任滿，轉戰縣議員，也使得選情更為緊繃。

國民黨提名何勝豐、黃東灝、蔡易呈及游顥，壓縮其他參選人突圍的空間，展現藍軍席捲竹山、鹿谷的強烈企圖心！其中，何勝豐是議會龍頭，一言九鼎，動見觀瞻；蔡易呈是竹山鎮民代表，他的父親蔡承威則是立委許淑華服務處主任；游顥曾任國民黨前主席洪秀柱的助理，本屆參選因時間過於倉促失利，此次捲土重來。

民進黨提名2人參選，充滿戲劇性，高潮迭起！原本現任議員張志銘要轉換跑道選竹山鎮長，民進黨提名林偉嘉、竹山鎮民代表陳玉鈴參選議員；詎料，嗣後經民進黨中央黨部協調，張志銘宣布退出竹山鎮長選舉。而林偉嘉在選舉登記前夕，退出議員選舉；張志銘則在選舉登記截止日最後一刻，取得中央黨部的推薦書完成登記，重回議員選舉戰場！

無黨籍參選人中，尋求連任的吳瑞芳，經營基層扎實穩固；林本立是前議員，重整旗鼓再出發；曾任竹山鎮民代表的蔡孟娥，在本屆議員選舉時是「落選頭」，實力也不容小覷！

(中國時報)

卓蘭及大湖 2大票倉是關鍵 選嘉縣長 吳芳銘辭職獲准

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。